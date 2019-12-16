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مدرب فلامنجو: علينا إقصاء الهلال السعودي قبل التفكير في موقعة ليفربول

الإثنين 16 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

مدرب فلامنجو: علينا إقصاء الهلال السعودي قبل التفكير في موقعة ليفربول

الدوحة – وكالات

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، أن فريقه بحاجة للتركيز التام على مباراته المرتقبة أمام الهلال السعودي في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.

وشدد مدرب فلامنجو على لاعبيه بضروروة عدم الانشغال بالمواجهة المحتملة مع ليفربول في المباراة النهائية للبطولة.

ويستهل فلامنجو مشواره في المسابقة بالدور قبل النهائي حيث يلتقي الهلال السعودي الثلاثاء المقبل، على إستاد "خليفة الدولي" في الدوحة بعد فوز الهلال على الترجي التونسي في ربع النهائي.

ويخوض فلامنجو، الذي وصل مساء السبت إلى الدوحة، منافسات هذه النسخة من مونديال الأندية بعدما توج بكأس ليبرتادوريس بالتغلب على ريفر بليت الأرجنتيني (1-2) في المباراة النهائية.

ويشارك فلامنجو في مونديال الأندية بقطر بمعنويات مرتفعة بعدما فاز مؤخرًا بلقب الدوري البرازيلي.

ومن المتوقع أن يسافر الآلاف من مشجعي فلامنجو إلى الدوحة لمؤازرة الفريق في هذه البطولة التي يتطلع للفوز بلقبها.

وقال جيسوس: "نحن سعداء بتمثيل فلامنجو والبرازيل في بطولة عالية المستوى هنا في قطر. الكثيرون يتحدثون عن مواجهة محتملة ضد ليفربول، ولكن علينا التركيز على المباراة الأولى".

وأضاف: "لست مهتمًا بأي شيء آخر في الوقت الحالي. لدينا فريق قادر على الفوز ببطولة أخرى، لكننا نحتاج إلى الكثير من التركيز والعمل هنا. فهذا هو سر فوزنا بكأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي"

وفي حالة فوز فلامنجو على الهلال وليفربول على مونتيري المكسيكي في مباراتي الدور قبل النهائي، سيشهد عشاق الساحرة المستديرة تكرارًا للموقعة الشهيرة بين الفريقين في نسخة 1981 لكأس انتركونتيننتال، وهي البطولة السابقة لكأس العالم للأندية.

وكان فلامنجو قد فاز فيها على ليفربول (صفر-3) بالعاصمة اليابانية طوكيو آنذاك.

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