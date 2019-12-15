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المدى Range جدلية الاتساع والعمق

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

المدى Range جدلية الاتساع والعمق

 

عرض: أ.د. أسامة إبراهيم| جامعة سوهاج

 

هل صادفك متخصصون على درجة عالية من التخصص ينهزمون أمام أناس أقل تخصصا لكنهم أوسع معرفة؟

هل تسعى جاهدا لتحقيق الاتساع أم العمق في حياتك المهنية؟ قد لا يمكننا تحقيق الاثنين معا، فأعمارنا محدودة، وكذلك طاقتنا واهتماماتنا. إذا ركزت على فعل شيء واحد، فقد تكون لديك فرصة للقيام بذلك بشكل جيد. وإذا كنت حاولت القيام بالعديد من الأشياء، فسوف تتذوق مدى واسعًا من التنوع البشري، ولكن قد ينتهي بك الأمر إلى مستوى متوسط من الأداء. تقول لنا الحكمة الشائعة لتحقيق التميز الحقيقي في أي مجال - (الرياضة، الموسيقى، العلوم ...إلخ): "عليك أن تتخصص في وقت مبكر"، وربما عليك أن تقضي 10 آلاف ساعة من الممارسة المتعمَّدة على يد مدرب للوصول إلى الأداء البارع المحترف في هذا المجال. لكن قد يصدمك رأي مؤلف كتاب (المدى) ديفيد إبشتاين بتأكيده أن هذا الاعتقاد خطأ!!... أن تصبح بطلاً أو ماهرا أو حتى حائزا على جائزة نوبل لا يتطلب أن تبدأ مبكرا جدا وبشكل مكثف ومتخصص وضيق. العكس تماما هو الصحيح في كثير من الحالات. قد يخدمك التخصص الدقيق في إتقان ما تقوم به، لكن - على الجانب الآخر - قد يضرك ذلك..!!

يرى المؤلف أن علينا أن نبدأ حياتنا كــ (عموميين) قبل أن نصبح متخصصين.. ألا نسعى إلى ما يسميه علماء الاجتماع "تقييد النطاق" مبكرا.. أن نبدأ على نطاق واسع ثم نتخصص عندما نجد ما نحب.. وأن نستكشف مدى واسع من الاهتمامات قبل أن يعثر أحدنا على شغفه الحقيقي. وهو يرى أنه في غالبية مجالات الحياة، يكون العموميون (الأكثر اتساعا) في وضع أفضل من المتخصصين لتحقيق التفوق والنجاح، وأن الاتساع حليف العمق، وليس عدوه.

الكثير من الحائزين على جائزة نوبل كانت لديهم اهتمامات خارج نطاق تخصصهم. يذكر المؤلف أن الحائزين على نوبل في العلوم كانوا أكثر احتمالا من أقرانهم الأقل اعترافا بمقدار 22 مرة أن يكون لها مساعٍ فنية خارج مجال تخصصهم.

كان ليوناردو دافينشي يرى العلوم الطبيعية من منظور الفن، وكان يرى الفن من منظور العلوم الطبيعية. ويعتقد علماء النفس أن تنو!ع الاهتمامات بمثابة عدسات متنوعة يرى بها المبدعون الشيء نفسه من زوايا مختلفة وبمنظور مختلف. وربما ساعدهم استعارة النظم من الفنون إلى العلوم والعكس على الإبداع والتميز! فعندما تعرض نفسك إلى طيف واسع من المنظورات فإن هذا من شأنه أن يعزّز ملكة التفكير الجيد والتي تساعدك على الربط بين أشياء لا رابط بينها في الأحوال الطبيعية.

يقدم كتاب "Range" مجموعة كبيرة من المواد المثيرة للتفكير والتي من المحتمل أن تكون قادرًا على العمل بها بنفسك... هذا الكتاب جدير بالقراءة للطلاب والتربويين والمربين وحتى رجال السياسة وصناع القرار.

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