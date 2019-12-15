الصناعات الحرفية تنظم معرضًا للمشاريع المجيدة في العريمي بوليفارد

مسقط – الرؤية

نظمت الهيئة العامة للصناعات الحرفية، مُمثلة بدائرة الصناعات الحرفية في مسقط معرضا حرفيا بمجمع العريمي بوليفارد استمر لمدة 3 أيام، وذلك لتسويق المنتجات الحرفية العمانية وتسليط الضوء على عدد من المشاريع المجيدة في القطاع الحرفي وعدد من مخرجات البرامج التأهيلية كفايات حرفية.

وضم المعرض صناعات حرفية متنوعة أتاحت للزوار فرص اقتناء مجموعة متميزة من الحرف المطورة شملت المشغولات الفضية كالخناجر العُمانية وأطقم وإكسسوارات الزينة والميداليات بالإضافة إلى عدد من الصناعات النحاسية والمنتجات الجلدية كالحقائب.

واحتوت المعروضات الحرفية على عدد من الصناعات النسيجية من المواد القطنية والصوفية إلى جانب نماذج ومجسمات خشبية للسفن التقليدية ومنتجات متنوعة من الفخار والخزف العماني كالمجامر والأواني والمزهريات الفخارية والخزفية والعديد من المنتجات الحرفية المعروضة ذات الاستخدام المتعدد.

وعبر الحرفيون المشاركون في المعرض عن آرائهم حول المعرض وأهميته حيث قال خليفة الهادي إنَّ إقامة المعارض الحرفية في مختلف الأماكن وتنوعها يقدم فرصاً عديدة للحرفي حتى يوسع من القاعدة الجماهيرية التي يود الوصول لها بمنتجاته.

وتسعى الهيئة من خلال المعرض إلى إبراز الحرف وذلك بتعريف الزوار على الحرف بالإضافة إلى تقديم معلومات متكاملة عن المشاريع وبرامج الدعم والرعاية الحرفية المنفذة بهدف حماية الصناعات الحرفية.

تحرص الهيئة من خلال تنظيم المعارض الحرفية إلى تعزيز القدرات والمهارات للقطاع الحرفي في السلطنة من خلال إشراك الحرفيين في مختلف المعارض بهدف توفير منافذ تسويقية وترويجية، كما تتبنى الهيئة رؤية شاملة لتطوير الحرف مع الحفاظ على اللمسات الأصيلة للصناعات الحرفية الوطنية.