الأحد, 15 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

لتسليط الضوء على مهنة التعليم

جامعة السلطان قابوس تدشن استراتيجية «تعزيز الميول وأخلاقيات المهنة»

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

مسقط – الرؤية

دشنت جامعة السلطان قابوس استراتيجية «تعزيز الميول وأخلاقيات المهنة» تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم وبحضور أعضاء لجنة الاستراتيجية ومجموعة من الأكاديميين والطلبة من كُلية التربية.

 بدأ حفل التدشين بكلمة الدكتورة وجيهة بنت ثابت العاني، رئيسة لجنة الاستراتيجية ومساعدة عميد كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي، التي أكدت فيها أن هذه الاستراتيجية جاءت لتسلط الضوء على مهنة التعليم التي تتميز بقدسيتها باعتبارها رسالة إنسانية.

وقالت العاني، إن السلوك الأخلاقي المهني يشكل للعاملين في الحقل التربوي أبرز المكونات  الأساسية لهم، إذ إنه يقوم على منظومة قيمية تقوم أساسا على الحس المشترك لدى جميع التربويين تجاه واجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، ويتكون هذا الحس المشترك من مجموعة من المعايير السلوكية والالتزامات المهنية والقيم والمبادئ.

وأضافت أن المعلم القدوة، يتمتع بالعديد من الصفات المهنية فهو الموجه، المُحفز، القيادي، المشجع، المرشد، الناصح، المنظم، المخطط، المربي، الباحث، المتجدد في فكره وممارساته المهنية، في ظل ما نعايشه من تغيرات ومستجدات بدأت تؤثر بشكل أو بآخر على الجانب القيمي بشكل عام والسلوكي بشكل خاص.

من جانبها ألقت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية، أستاذ مشارك بقسم المناهج والتدريس بكلية التربية وعضو مجلس الدولة وعضو لجنة الاستراتيجية كلمة تناولت فيها رؤية هذه الاستراتيجية للفترة: 2017/2018 2022/2023، تتمثل في التزام خريج كلية التربية بجامعة السلطان قابوس بأخلاقيات مهنة التعليم، بما تتضمنه من إخلاص وإبداع وتحمل للمسؤولية، وسائر الأخلاقيات والقيم الإنسانية والإسلامية.

وأضافت المنذرية، أن رسالة الاستراتيجية وأهدافها الخمسة التي تتمثل في نشر المفهوم وتعزيز القيم الإسلامية والشراكة المجتمعية وإعداد أدوات مقننة مع تضمين المفهوم والقيم في البرامج الأكاديمية بالإضافة إلى الموجهات العامة للاستراتيجية.

وقدمت المكرمة الدكتورة ريا المنذرية شرحًا مفصلاً لشعار الاستراتيجية الذي يحمل الكثير من القيم الإيجابية عن المعلم والطالب وعملية التعليم والأخلاق، كما استشهدت بمقولة الدكتورة غازي القصيبي الأديب والسياسي والدبلوماسي السعودي الراحل بأنَّ الطريق إلى التنمية هو التعليم أولا وثانيا وثالثا.

وفي حفل التدشين تعرف الحضور على مشروع مدرسة البيان للتعليم الأساسي بعنوان «مدرستي مسؤوليتي» الذي قدمته أسماء بنت راشد العاصمية مديرة المدرسة ويهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، كما تم فتح باب الحوار والنقاش في ختام الحفل.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 مارس 2016

تدريب موظفي "البيئة" على تعزيز قيم العمل وأخلاقيات المهنة

المزيد

03 ديسمبر 2018

جامعة السلطان قابوس تدشن تطبيق TOSS الإلكتروني

المزيد

13 فبراير 2017

جامعة السلطان قابوس تدشن خطتها التدريبية للموظفين

المزيد

09 سبتمبر 2018

جامعة السلطان قابوس تدشن حزمة جديدة من الدورات التدريبية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توضيح حول سحب أدوية إماراتية من السوق العماني

المحليات - أخبار

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

انطلاق المنتدى التجاري العماني السعودي في الرياض.. الأحد

الاقتصاد - محلي

انطلاق "طواف عمان 2020" بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين.. 11 فبراير

رياضة - محلي

رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية: السلطنة تشهد إنجازات وتطورات كبيرة

المحليات - أخبار

السيابية تتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" و"أوكسيدنتال للابتكار".. اليوم

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة