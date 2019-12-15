"فورين بوليسي": العراق يقمع الصحافة لإخفاء العنف ضد المتظاهرين

مقال بقلم إجناسيو ميغيل ديلجادو كولبراس **

** ممثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين الدولية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أخبرني المدون العراقي شجاع الخفاجي، بعد أيام قليلة من خطفه على أيدي ميليشيا عراقية في أكتوبر الماضي، أن "مجموعة من الرجال المسلحين يرتدون الزي الأسود اقتحموا منزلي في بغداد واختطفوني"، وأضاف "أخذوني إلى موقع بعيد يطل على نهر دجلة وسألوني عن عملي وعائلتي وحتى سيارتي، كانوا يعلمون أن لدي مدونة، وأنا متأكد أن هذا هو السبب الرئيسي لاختطافي".

وفي نهاية المطاف أطلق خاطفو خفاجي سراحه، لكنهم حثوه على إبقاء فمه مغلقًا. غير أنه استمر في الكتابة في مواجهة القمع الحكومي، لكن محنته لم تكن غير عادية بالنسبة لصحفي عراقي، ومعظمهم ليسوا مصممين على المجازفة بحياتهم للاستمرار في النشر والكتابة.

"الإخوان النظيفون" هذا هو اسم مدونة خفاجي الشعبية، وهي تتحدث بشكل رئيسي عن السياسة والفساد في العراق، وغطت الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة على البطالة ونقص الخدمات الأساسية والفساد الحكومي الذي اندلع في بغداد في أكتوبر وانتشر إلى مدن جنوب العراق الأخرى. ونشر لقطات لقوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين وصور المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب.

وتحاول السلطات العراقية تجنب جذب الدعاية للاحتجاجات من خلال خلق تعتيم إعلامي فعلي. لقد أغلقوا الإنترنت مرارًا وتكرارًا، وداهموا وحظروا هيئات البث، ومنعوا الصحفيين بالقوة من تغطية المظاهرات، تاركين العالم إلى حد كبير في الظلام حول مصير ملايين الأشخاص. لقد عانى العراقيون من هذه المعاملة. قبل خمس سنوات تقريبا، سيطر رجال مسلحون يرتدون زيا أسود تحت راية ما يعرف بتنظيم "داعش" على محطات التلفزة والإذاعة، وقاموا بجمع الصحفيين وحجب المعلومات في مدينة الموصل. يجب على المجتمع الدولي أن يدفع باتجاه قيام دولة عراقية تتدفق فيها المعلومات بحرية، وتمكين العراقيين من تشكيل مستقبل بلدهم.

ووتسبب رد الحكومة العراقية الأمني المشدد على الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 400 شخص وجرح ما يقرب من 20000 شخص، مما نشر شعورًا واسع النطاق بالخوف من القوات المسلحة بين المراسلين المحليين. وينطبق هذا بشكل خاص على جماعات الميليشيات المحلية، التي تزعم أن الصحفيين يحرضون على العنف. أبلغ عن مقتل اثنين من الصحفيين حتى الآن. وكان العراق تاريخياً أحد أكثر الدول دموية بالنسبة للصحفيين؛ حيث قُتل نحو 188 شخصًا منذ عام 1994، وفقًا للبيانات التي جمعتها لجنة حماية الصحفيين.

واحتجزت قوات الأمن لفترة وجيزة وصودرت وضبطت معدات للصحفيين لمنعهم من تغطية الاحتجاجات.

وتقول جمانة ممتاز عضو مجلس إدارة الاتحاد الوطني للصحفيين المستقلين في العراق، إن العديد من الصحفيين غادروا بغداد إما إلى كردستان العراق أو إلى الخارج خوفًا من الميليشيات. وأضافت: "يشعر العديد من الصحفيين بالاضطهاد... لقد غادروا بغداد لأنهم خائفون من الهجمات على المذيعين واعتداءات واعتقال الزملاء، حتى أولئك الذين غادروا بغداد يخشون التحدث علانية، فبدون وسائل الإعلام أو الإنترنت، لن يعرف أحد ما يحدث في العراق".

واعتمد العراق بشدة على الميليشيات التي تدعمها إيران لهزيمة داعش، وبعد أن ساعدوا في طرد المجموعة من العراق في ديسمبر 2017، تم دمج قوات الحشد الشعبي الشيعية في القوات المسلحة، وتم وضعها تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء. وعبر الصحفيون العراقيون في ذلك الوقت عن قلقهم إزاء التأثير السياسي والاقتصادي المتزايد للميليشيات والتهديد الذي تمثله لحرية الصحافة.

وعلى الرغم من القمع الحكومي لحرية الصحافة والسحق الوحشي للاحتجاجات، قام المحتجون المعسكرون في ميدان التحرير ببغداد بإنشاء جريدتهم الخاصة للتحايل على تعتيم المعلومات والسرد الذي تنشره وسائل الإعلام المملوكة للدولة، والتي بالكاد تذكر الاضطرابات، وللتعبير عن مطالب المحتجين، بما في ذلك الدعوة إلى إنهاء النفوذ الأجنبي في العراق.

وأدانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التكتيكات القمعية للحكومة وأيدتا علنًا حق المتظاهرين في التعبير عن مظالمهم. يجب على المجتمع الدولي أن يخضع السلطات العراقية لمزيد من التدقيق لمنع المزيد من إراقة الدماء ومكافحة الاعتداء على المؤسسات الديمقراطية العراقية، وتصعيد العقوبات وخفض المساعدات الخارجية والدفاعية إذا كان عنف الدولة ضد المتظاهرين وتواصل وسائل الإعلام.