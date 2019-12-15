"بلومبرج": سخرية قادة العالم من ترامب دليل على تراجع أمريكا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتبرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن سخرية قادة العالم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو، دليل على تراجع الدور الأمريكي في عهد ترامب.

وانتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لقادة كندا وفرنسا والمملكة المتحدة يضحكون من الرئيس الأمريكي خلال قمة الناتو. ووفقًا لمسح جديد شمل 18 دولة من مركز بيو للأبحاث، لا يقتصر الأمر على تصور الولايات المتحدة باعتبارها حليفًا رئيسيًا يتلاشى، لكن المزيد من الأشخاص يرون أن الولايات المتحدة "تشكل أكبر تهديد" لهم في المستقبل. حتى أقرب جيران أمريكا يفقدون ثقتهم في تحالفهم الأمريكي.

وفي كندا، انخفضت النسبة المئوية لأولئك الذين يرون الولايات المتحدة كحليف رئيسي لها من 54% في عام 2007 إلى 46% في عام 2019؛ خلال نفس الفترة، ارتفعت النسبة المئوية لأولئك الذين يرون الولايات المتحدة على أنها التهديد الأعلى من 16% إلى 20%. وهنا يجب الوضع في الاعتبار بأن قراءة عام 2007، بالقرب من نهاية فترة رئاسة جورج دبليو بوش الكارثية، مثلت بالفعل أحد أدنى معدلات الثقة والموافقة على الصعيد العالمي. وفي المكسيك، انخفضت النسبة المئوية لأولئك الذين يرون الولايات المتحدة كأكبر حليف للمكسيك. من 35% إلى 27% وارتفعت نسبة الذين يرون الولايات المتحدة على أنها التهديد الأعلى من 35% إلى 56%.

وتشير النتائج أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تخسر قوتها في التحدي الدبلوماسي الأكثر أهمية وهو التنافس على النفوذ والقوة مع الصين الصاعدة.

وقدمت إدارة ترامب فكرة التنافس مع قوة عظمى متنامية والحاجة إلى تقديم بديل للصين في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومع ذلك، وكما يشير الاستطلاع، "عبر العديد من دول أمريكا اللاتينية وكذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملتها الدراسة، فإن اسم الولايات المتحدة أكثر تهديدًا من الصين". ومما يبعث على القلق بنفس القدر في نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا - الديمقراطيات التي تعد أيضًا أكبر ثلاث اقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – فان حصة المستجيبين الذين يعتبرون الصين حليفًا موثوقًا به لبلدهم هي مرتفعة مثل أولئك الذين يختارون الولايات المتحدة في الأسواق الناشئة على نطاق أوسع بشروط مماثلة أو حتى أكثر إيجابية "من الولايات المتحدة.

من الممكن، بالطبع، تبرير هذه النتائج بالقول أنه من الأفضل أن تخاف الشعوب من الولايات المتحدة على أن تحبها. قد تجادل بأن العزلة الأمريكية المتزايدة في الأمم المتحدة هي علامة على التزام أميركا بمبادئها. ففي عام 2018، صوتت الولايات المتحدة ضد نسبة أعلى من قرارات الجمعية العامة أكثر من أي دولة أخرى؛ وكان معدل التصويت 31%، أي أقل من متوسط 10 سنوات البالغ 36%.

هذا بالتأكيد ما يراه ترامب. كما قال مرارًا وتكرارًا، "إننا نحظى بالاحترام كأننا لم نحترم منذ وقت طويل". دافع وزير الخارجية مايكل بومبيو بحزم عن نهج رئيسه في السياسة الخارجية، وأعلن "وضع أمريكا أولاً" يعني بكل فخر الارتباط مع الدول التي تشترك في مبادئنا وترغب في الدفاع عنها".

وقالت بلومبرج إن هذا الأمر يثير سؤالين على الأقل: من هم هذه الدول، وما هي هذه المبادئ؟

في خطاب بعنوان "دبلوماسية إدارة ترامب: القصة التي لم يتم سردها"، أحد الأمثلة التي عرضها بومبيو هو جعل الدول الأخرى تنضم إلى الولايات المتحدة في بيان يرفض حق الإجهاض. وعند النظر في الموقعين الآخرين على البيان ستجد: البحرين، روسيا البيضاء، البرازيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غواتيمالا، هايتي، المجر، العراق، ليبيا، مالي، نيجيريا، بولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، السودان، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

من بين هذه البلدان، صنفت مؤسسة "فريدوم هاوس" ثلاثة فقط على أنها "حرة"، في حين أن أربعة منها "حرة جزئيًا". والـ11 دولة الأخرى "ليست حرة"، بما في ذلك ثلاثة (المملكة العربية السعودية والسودان وليبيا) الذين حصلوا على أسوأ الدرجات الإجمالية للحقوق السياسية والحريات المدنية.

واختتمت بلومبرج قائلة إنه إذا كان هذا هو ما تعتبره الولايات المتحدة "مسارًا للدول في جميع أنحاء العالم"، على حد تعبير بومبيو، فربما كان هؤلاء القادة العالميون يضحكون الأسبوع الماضي لأن الحالة النهائية التي أوصل إليها ترامب البلاد أمر فظيع للغاية بحيث لا يمكن تصوره.