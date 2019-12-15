شركة طيران "تُفضل" الركاب أصحاب "السترات القبيحة"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلنت خطوط ألاسكا الجوية أنها ستحتفل بموسم الكريسماس من خلال منح أولوية الصعود للطائرة ليوم واحد للركاب الذين يرتدون سترات قبيحة.

وقالت شركة الطيران إنه سيتم منح الركاب الذين يرتدون سترات العطلات في 20 ديسمبر، وهو اليوم الوطني لارتداء السترات القبيحة، أولوية الصعود على الطائرة على متن جميع رحلات ألاسكا وهوريزون إير.

وقالت ناتالي بومان مديرة التسويق والإعلان في ألاسكا إيرلاينز: "نحب الأفكار المبتكرة لجعل رحلات الركاب لا تُنسى. والاحتفال بيوم السترات القبيحة هي مجرد وسيلة، فالاحتفال بالعطلات هو الهدف".

وأوضحت شركة الطيران أنها تعمل أيضًا على نشر البهجة وستكون هناك موسيقى احتفالية أثناء صعود الطائرة وتقديم مشروبات منوعة ومميزة.