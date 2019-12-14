رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية: السلطنة شهدت إنجازات وتطورات كبيرة

مسقط - العمانية

ثمَّن معالي الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، رئیس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الجهود التي تبذلها السلطنة -ممثلة في وزارة الإعلام- لاستضافة أعمال المؤتمر الـ47 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية، والذي يعقد يوميْ 15 و16 ديسمبر الجاري.

وأضاف -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أنَّ استضافة السلطنة لأعمال هذا المؤتمر تُمثل لي ولزملائي رؤساء وكالات الانباء العربية فرصة طيبة لزيارة بلدنا الثاني سلطنة عمان الشقيقة التي نحمل لها في قلوبنا محبة كبيرة؛ بهدف التعرف على التطورات والإنجازات الكبيرة التي شهدتها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في السنوات الأخيرة، والتي نتابعها عن كثب بإعجاب واهتمام كبيرين، والتعرف عليها عن قرب.

وأعرب معاليه عن تقديره وشكره للدكتور محمد بن مبارك العريمي المدير العام رئيس التحرير وكالة الأنباء العمانية، على تعاونه الدائم والمستمر للاتحاد، معربًا عن سعادته الغامرة لزيارة السلطنة وتمنياته للسلطنة بمزيد من الخير والازدهار ولشعبها الوفي مزيدا من التقدم والنجاح.

وأشار إلى أنَّ اتحاد وكالات الأبناء العربية قطع شوطا كبيرا من التعاون في العديد من المجالات بخطوات ثابته، معتبرًا أن التعاون هو معيار رئيس للنجاح، مضيفاً أن أعضاء الاتحاد يدركون أهمية التعاون ويحرصون على التواصل والتشاور والتنسيق فيما بينهم في المجالات كافة.

وقال معالي الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) رئیس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا): إن وكالات الأنباء العالمية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة تواجه العديد من التحديات، مؤكدًا أهمية اتحاد وكالات الأنباء العربية وتعاظم دورها في المرحلة المقبلة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق وتطوير أدوات الاتحاد وأساليب عمله وتقديم مقترحات حديثة ومبتكرة للوكالات.

ورأى معالي الشيخ أن الإعلام العربي لا تنقصه الإمكانات أو الخبرات والكفاءات أو الأفكار والأدوات، مضيفًا أن الخبرات والكفاءات الإعلامية الماهرة موجودة بقوة وبكثرة في معظم دول العالم، وتقود العمل في أشهر وأكبر الوسائل الإعلامية في كثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن ما ينقصنا فقط هو تعزيز التعاون الجاد والفاعل والتشاور المستمر والتنسيق الدائم وتفعيل الاتفاقيات الثنائية؛ سواء بين المؤسسات العربية أو العالمية، وتعزيز التواجد الدولي في المحافل الإعلامية للوقوف على التطورات، والعمل على مواكبتها ودراسة النماذج والتجارب الناجحة وتطبيق استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة وتطويرها بشكل دائم.