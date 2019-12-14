فراس بن فاتك يكرم الفائزين في مسابقة أجمل مقطع فيديو لموروث عُماني بالبريمي

البريمي - سيف المعمري

رعى صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد، بمنتجع السلام جراند بالبريمي، ختام النسخة الثالثة من مسابقة أجمل مقطع فيديو لموروث ضمن فعاليات الحساب الإلكتروني لمبادرة موروثات عُمانية.

وتضمن برنامج الحفل تقديم القصائد الشعرية من الشعراء أحمد بن سويرح المقبالي وأحمد الرمضى الوحشي، وقدمت الشاعرتان المتميزتان نوف البريكية ولارا السيابية مقتطفات متميزة من فن المسبع والميدان وقصائد وطنية.

وكرّم راعي المناسبة المساهمين والإعلاميين والفائزين العشرة الأوائل في المسابقة، كما قدم عبدالله بن محمد الخنبشي، رئيس المبادرة لراعي المناسبة آلية تقييم الفائزين ودور لجنة التحكيم حيث حصلت على المركز الأول المتسابقة عائشة بنت راشد الكعبية وحصلت على المركز الثاني المتسابقة أسماء بنت سعيد اليعقوبية. وحصل المتسابق طارق بن سعيد الربخي على المركز الثالث.

وفي الختام قدّم عبدالله بن محمد الخنبشي رئيس المبادرة و سليمان بن عوض الغيثي هدية تذكارية لراعي المناسبة صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد.