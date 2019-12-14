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بمشاركة 285 من رجال الأعمال البارزين في البلدين

ملتقى عُماني هندي لإبراز فرص الاستثمار المشترك

السبت 14 ديسمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

ملتقى عُماني هندي لإبراز فرص الاستثمار المشترك

مسقط – الرؤية

استضافت السفارة الهندية بمسقط ملتقى الاستثمار الهندي العُماني لتشجيع الاستثمار الثنائي، بحضور السيد سورابهاي باتيل وزير الطاقة في حكومة ولاية غوجارات، الذي ترأس وفداً يضم 35 عضواً من رجال الأعمال البارزين في ولاية غوجارات ومعالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم، وديباك باجلا المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة Invest India.

وحضر الملتقى نحو 250 من رجال الأعمال العمانيين البارزين وممثلي منظمات القطاع العام وصناديق الاستثمار والبنوك ومؤسسات الأعمال والشركات في السلطنة. وأكد سعادة مونوهوار سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة في كلمته الافتتاحية أهمية الشراكة الإستراتيجية القوية التي تشمل جميع المجالات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد وحكومة الهند، مشيرًا إلى أنَّ الهند لا تزال وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين.

وأبرز اللقاء الفرص الاستثمارية الجذابة في الهند والسلطنة؛ وقدم ديباك باجلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إنفست إنديا" عرضًا تقديميًا حول فرص الاستثمار في الهند والتغييرات الهيكلية السياسية الأخيرة التي أحدثتها حكومة الهند والتي لها تأثير بعيد المدى على زيادة فرص الأعمال للمستثمرين الدوليين.

ويشار إلى أنَّ "إنفست إنديا" هي الوكالة الرسمية لحكومة الهند وتأسست في العام 2009 كمشروع غير ربحي لتشجيع وتسهيل وتوفير حيازة كاملة للمستثمرين الأجانب في الهند. وتركز Invest India على استهداف المستثمرين لقطاع معين وتطوير شراكات جديدة لتمكين الاستثمارات المستدامة في الهند، إضافة إلى وجود فريق أساسي يركز على الاستثمارات المستدامة، وتشارك Invest India مع وكالات كبيرة لتشجيع الاستثمار ومنظمات متعددة الأطراف، كما تعمل Invest India  بنشاط مع عدة ولايات هندية لبناء القدرات إضافة إلى جلب أفضل الممارسات العالمية في مجالات استهداف الاستثمار والترويج له وتيسيره.

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