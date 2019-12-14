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باستخدام أرقى أحجار الألماس في العالم

"أوربت".. ثورة في تصميم "المشوك" من "جواهر عُمان"

السبت 14 ديسمبر 2019 07:29 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

كشفتْ "جواهر عُمان" النقابَ عن طقم جديد من المجوهرات باسم "أوربت"، مُتضمنا مفهوما تصميميا جديدا وفريدا من نوعه؛ ويُمثل ثورة في عالم تصميم "المشوك العُماني" باستخدام أحجار الألماس عالي النقاوة، والتي يتمُّ صقلها بطريقة خاصة على شكل المستطيل المعروف عالميًّا باسم "باغيت"، والذي يعد الأعلى ثمناً في هذه الفئة.

وقال ماركو بيلجرادو المدير العام لجواهر عُمان: نواصل إطلاق مفاهيم تصميمية جديدة تلبِّي تطلعات وأذواق قاعدة زبائننا المتنامية. ويعد المفهوم -الذي يعبر عنه طقم "أوربت" الجديد- مثالا على أسلوبنا الخاص في تصميم قطع فريدة ذات بُعد عصري وأنيق، وفي الوقت ذاته مستلهمة من التصاميم التقليدية للحلي والمجوهرات العُمانية؛ حيث يظل الإرث العُماني الغني هو المنبع الذي نستلهم منه التصاميم الخاصة بجواهر عُمان، فيما نواصل رحلتنا لاستكشاف أفكار وأنماط ومواد وألوان جديدة مبتكرة. وأدعو الجميع إلى متابعة قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع على جديدنا والمفاجآت الكثيرة التي نخطط للكشف عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف بيلجرادو أن مجموعة المشوك تعد إحدى أهم المجموعات التي تتميز بها جواهر عُمان في السوق المحلي؛ حيث تستلهم التصميم التقليدي للبنجري العماني بشكل محدث وأنيق، إلا أن كافة التصاميم التي طرحتها الشركة في السنوات الماضية حافظت على جوهر المشوك التقليدي مع لمسات محدثة تناسب لغة العصر. أما مفهوم أوربت الجديد، فيقدم ثورة في عالم المشوك تنقله إلى مستوى آخر تماماً يقدم فيه حالة خاصة تعيد تعريف الجمال الأصيل بلغة تنسجم مع الحاضر والمستقبل ودون المساس بالجوهر.

وتتسم أوربت بتصميم خاص يبرز التفاصيل الدقيقة والبراعة الحرفية في استخدام أحجار الألماس المستطيلة بشكل يستلهم أشواك المشوك التقليدي ولكن بأسلوب غاية في الرقي والحداثة، فضلاً عن كون الأحجار الماسية المستخدمة تنتمي إلى الفئة الأغلى ثمناً والتي تتميز بطريقة صقلها الدقيقة التي تتطلب صقل كل حجر منها من 14 جهة مختلفة. ويضم طقم مجوهرات أوربت القلادة الرئيسية، إلى جانب الأقراط، والخاتم، والسوار.

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