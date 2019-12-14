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بجائزتي أفضل فندق حديث وأفضل سبا فندقي

"W مسقط" يتصدر قائمة الفائزين بجوائز السفر العالمية

السبت 14 ديسمبر 2019 07:28 م بتوقيت مسقط

AWAY Spa (1)1
W Muscat (4)4

 

مسقط - الرؤية

حقَّق فندق "W مسقط" إنجازا جديدا يُضاف إلى نجاحاته المتتالية منذ افتتاح أبوابه مطلع العام الجاري، بحصد جائزتي "أفضل فندق حديث رائد في العالم" و"أفضل سبا فندقي في عُمان"؛ وذلك في حفل توزيع جوائز السفر العالمية للعام 2019. وأُقيم الحفل في دار الأوبرا السلطانية مسقط لتكريم أبرز جهات السياحة والسفر والضيافة من مختلف أنحاء العالم.

وقال جيرالد شيفاسون المدير العام لفندق W مسقط: إنَّ فوزنا بهاتين الجائزتين يأتي تكليلا لإنجازاتنا منذ افتتاح الفندق؛ حيث نسعى لجلب كل ما هو جديد لضيوفنا، ومنحهم تجربة مفعمة بالمميزات التي تزخر بها علامة W، فضلا عن إيجاد نقلة سياحية فريدة من نوعها بالسلطنة تتسم بالحيوية وروح المغامرة. ومن خلال المفهوم المتفرد للعلامة المعروفة بالابتكار في التصميم، وجملة مرافق الضيافة المتميزة والتجارب الرائعة، نطمح لأن يصبح فندق W مسقط الوجهة المفضلة للزوار المحليين والدوليين. وأضاف شيفاسون: جاء ذلك الفوز ليثبت المكانة التي يحظى بها فندق W مسقط، والذي طورته مجموعة عُمران -الذراع التنفيذية الحكومية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- وليُعزز من الحركة المتنامية التي تشهدها المنطقة كوجهة رائجة للأنشطة الثقافية والاجتماعية في العاصمة. واستلهَم الفندق فكرته من نقاط شغف علامة W العالمية، وهي الموسيقى، والتصميم، والموضة، والنشاط، لإبراز الملامح الفنية التي تزخر فيها السلطنة بالإضافة إلى دعم المواهب المحلية.

وإلى جانب كونه منصة مثالية لاحتضان الفعاليات والبرامج المفعمة بالحيوية والنشاط على مدار العام، يقدم الفندق مجموعة متنوعة من المطاعم للباحثين عن تشكيلة من الأطباق والمشروبات المحضرة بأعلى مستويات الإبداع وبإطلالات خلابة على الواجهة البحرية لشاطئ القرم.

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