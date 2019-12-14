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كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

السبت 14 ديسمبر 2019 02:58 م بتوقيت مسقط

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

 

مسقط – الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر التحاليل بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي إبتداءً من مساء الغد الأحد ولثلاثة أيام قادمة، حيث من المحتمل أن يكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم على محافظتي مسندم وشمال، وشمال الباطنة وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية غزيرة أحيانا، ومن المحتمل أن يكون البحر متوسط الى هائج الموج على المناطق الساحلية لبحر عمان ومحافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع للموج 2.5 متر.

يذكر موقع "الرؤية" نشر يوم الخميس الماضي توقعات لخبراء أرصاد بتأثر أجواء السلطنة بحالة جوية لقراءة الخبر .. أضغط هنا

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