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شرطة عمان السلطانية تحذر من صفحات مزورة تنشر أخبار مُغرضة

السبت 14 ديسمبر 2019 01:54 م بتوقيت مسقط

شرطة عمان السلطانية تحذر من صفحات مزورة تنشر أخبار مُغرضة

مسقط - الرؤية

قالت شرطة عمان السلطانية، إنها تابعت ما تم تداوله من أخبار عبر صفحةٍ مزورة باسم (جريدة الوطن) وموقع (نبض وطن) تُرفق من خلالها صوراً لبعض ضباط الشرطة، وتؤكد بأن تلك الأخبار مغلوطة ومُغرضة ولا تمتُّ لجهاز الشرطة بصلة.

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