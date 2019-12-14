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توضيح حكومي حول خصخصة الكهرباء في السلطنة

السبت 14 ديسمبر 2019 12:39 م بتوقيت مسقط

توضيح حكومي حول خصخصة الكهرباء في السلطنة

الرؤية - خاص

نشرت مجلة ميد خبرا عن فوز شركة صينية في صفقة خصخصة نقل الطاقة في السلطنة، ويأتي هذا الخبر في وقت لم يتم فيه الإعلان بعد عن الشركة التي فازت في التخصيص الجزئي وذلك منذ انطلاق العروض المبدئية للتخصيص والتي تم الإعلان عنها في شهر مارس الماضي.

وللمزيد من المعلومات، تواصلت "الرؤية" مع مصدر مطلع، والذي أفاد بأنه وبالرجوع إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004 وتعديلاته، فإن الهدف من إعادة هيكلة القطاع هو تجهيز شركات القطاع لمرحلة التخصيص. وبالتالي، تم الإعلان في الربع الأخير من 2018م عن برنامج التخصيص الجزئي لكل من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء.  وتملك شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قاعدة مشتركين كبيرة مما يجذب المستثمر لشراء حصتها، أما الشركة العمانية لنقل الكهرباء فتعد الشركة الوحيدة المختصة بنقل الكهرباء على مستوى السلطنة، وهذان العاملان جعلا من الشركتين مصدر جذب للاستثمار.

وأوضح المصدر بأنه تم الإعلان في فترات سابقة عن التواصل مع 90 مستثمر استراتيجي ومالي، حيث تم استقبال 11 طلب للشركة العمانية لنقل الكهرباء، من ١٦ مستثمرا من أفضل الشركات العالمية.  وبالتالي فإن الشركة التي ستنال حصة من الشركة العمانية لنقل الكهرباء قد مرت بعملية تقييم للعرض بناء على عدة معايير، ومنها مقومات الشركة ومكانتها في السوق، وخبرتها في المجالات التقنية وإمكانية نقل تلك التكنولوجيا الي السلطنة، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية وخبرتها في ادارة أصول النقل في دول متقدمة، والملائمة المالية للشركة وتصنيفها الائتماني وقدرتها على المساعدة في تلبيه الاحتياجات التمويلية للتوسع في شبكة النقل، وقدرتها على تطوير الكفاءات العمانية.

وأكد المصدر على أن الحكومة ممثلة بنماء القابضة ستحتفظ بحصة الأغلبية للشركة العمانية لنقل الكهرباء، والتي تمثل ٥١٪؜.

وعن علاقة الشراكة الجديدة بسعر التعرفة، أشار المصدر المطلع إلى أن تعرفة الكهرباء لن تتأثر بهذه الشراكة، إذ لا توجد أي علاقة مباشرة بين الشراكة والتعرفة، فقيمة التعرفة هو قرار حكومي يتم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء الموقر بناء على ما نص علية قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء؛ إذ حدد القانون وزارة النفط والغاز كالجهة المسؤولة عن وضع سياسات قطاع الكهرباء ومن ضمنها أي تعديل لتعرفة الكهرباء، وقد تم أيضا تحديد صلاحيات هيئة تنظيم الكهرباء كالجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع لضمان تطبيق السياسات الحكومية في هذا الصدد. وعليه، فإنه لا توجد اي علاقة لشركات مجموعة نماء القابضة بتحديد سعر التعرفة وإنما تقوم المجموعة بتطبيق جميع ما يتم اقراره من قبل الحكومة كونها جهة مسؤوله عن تنفيذ اي توجيهات حكومية في هذا الشأن.

وعن وضع موظفي الشركة العمانية لنقل الكهرباء بعد التخصيص الجزئي للشركة، أكد المصدر المطلع بأنه لن يتغير وضع الموظفين، إذ ان إحدى معايير تقييم العروض والطلبات المستلمة للتخصيص الجزئي تشمل القدرة على تطوير الكفاءات العمانية، والخبرة في المجالات التقنية وإمكانية نقل تلك التكنولوجيا الي السلطنة.

 

 

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