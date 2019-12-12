زين العابدين الضبيبي | اليمن

قلبي على عينيك يفتح بابي

والليل مستلقٍ على الأعتابِ

//

وكأنما بيني وبينك شارعٌ

من غُربةٍ ومكائدٍ و "جنابي"

//

ويهزُّ أشواقي الحنينُ نكايةً

فتخرُّ أعقابي على أعقابي

//

وتشقُّ في روحي الخُطى غاياتها

عبثاً إليكِ.. على خيولِ رغابي

//

وتعودُ كـ الذكرى تُقلِّبُ كـفَّهـا

ـ خلفَ الخيالِ ـ كسيرةَ الأهدابِ

//

ويطوفُ بي قمرُ الغيابِ بكفهِ

سوطاً يدربهُ على استجوابي

//

وأشمُّ همسَ العابرين على دمي

إن السرابَ يقولُ: همْ أصحابي

//

وأنا وحيدٌ مثل دعوة هاربٍ

صعدتْ ولمْ تحلمْ بطيفِ جوابِ

//

للريحِ أيامي..... لـلـهـفـةِ نارها

ما في خيالِ الفأسِ من أخشابِ

//

واللهُ في عينيكِ خبأَ عالماً

للعشقِ لمْ يخطرْ ببالِ كتابِ

//

يا من أراكِ على ضفافِ تلهفي

وطناً، وقد غصَّ المدى بغيابي

//

شربتْ مواعيدي السنينُ وأولمتْ

بدمي الحياةُ، وحطَّمتْ أنخابي

//

لكنَّ طيفُكِ ظلَّ لغزَ قيامتي

وهواكِ كالفينيقِ تحت ثيابي

//

يا من تروِّضُ بالعناقِ جوارحي

وتُعيدُ من دنيا الضلالِ صوابي

//

حتّى غدا فمُها النبيُّ معلمي

وفمي بسفرِ الخالدينَ صحابي

//

كم أظمأتْ عمري الرؤى بظنونها؟

ورحيقُ بسمتها يُحسُ بما بي

//

لكنني مثلُ البلادِ مـضـيَّــعٌ

وخناجرُ الأحبابِ كل مصابي

//

فالحربُ تُشبعُ جوعها بسنابلي

وتشيدُ مسكنها بنزفِ خرابي

//

وأنـا كـأغـنيـةٍ تعاتبُ لحنها

وتشذُّ عن إيقاعها المتصابي

//

لكنها بفمِ الظلامِ تكسرتْ

وتخثرتْ بمسامعِ الحجابِ

//

ركضتْ بي الأوجاعُ صوبَ كهولتي

وتسلَّقتْ سُحبُ الرمادِ شبابي.