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وتعودُ كـ الذكرى تُقلِّبُ كـفَّهـا

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

وتعودُ كـ الذكرى تُقلِّبُ كـفَّهـا

 

زين العابدين الضبيبي | اليمن

 

قلبي على عينيك يفتح بابي

                                  والليل مستلقٍ على الأعتابِ

//

وكأنما بيني وبينك شارعٌ

                                 من غُربةٍ ومكائدٍ و "جنابي"

//

ويهزُّ أشواقي الحنينُ نكايةً

                                   فتخرُّ أعقابي على أعقابي

//

وتشقُّ في روحي الخُطى غاياتها

                             عبثاً إليكِ.. على خيولِ رغابي

//

وتعودُ كـ الذكرى تُقلِّبُ كـفَّهـا

                           ـ خلفَ الخيالِ ـ كسيرةَ الأهدابِ

//

ويطوفُ بي قمرُ الغيابِ بكفهِ

                               سوطاً يدربهُ على استجوابي

//

وأشمُّ همسَ العابرين على دمي

                            إن السرابَ يقولُ: همْ أصحابي

//

وأنا وحيدٌ مثل دعوة هاربٍ

                            صعدتْ ولمْ تحلمْ بطيفِ جوابِ

//

للريحِ أيامي..... لـلـهـفـةِ نارها

                           ما في خيالِ الفأسِ من أخشابِ

//

واللهُ في عينيكِ خبأَ عالماً

                               للعشقِ لمْ يخطرْ ببالِ كتابِ

//

يا من أراكِ على ضفافِ تلهفي

                           وطناً، وقد غصَّ المدى بغيابي

//

شربتْ مواعيدي السنينُ وأولمتْ

                           بدمي الحياةُ، وحطَّمتْ أنخابي

//

لكنَّ طيفُكِ ظلَّ لغزَ قيامتي

                             وهواكِ كالفينيقِ تحت ثيابي

//

يا من تروِّضُ بالعناقِ جوارحي

                         وتُعيدُ من دنيا الضلالِ صوابي

//

حتّى غدا فمُها النبيُّ معلمي

                           وفمي بسفرِ الخالدينَ صحابي

//

كم أظمأتْ عمري الرؤى بظنونها؟

                           ورحيقُ بسمتها يُحسُ بما بي

//

لكنني مثلُ البلادِ مـضـيَّــعٌ

                          وخناجرُ الأحبابِ كل مصابي

//

فالحربُ تُشبعُ جوعها بسنابلي

                           وتشيدُ مسكنها بنزفِ خرابي

//

وأنـا كـأغـنيـةٍ تعاتبُ لحنها

                            وتشذُّ عن إيقاعها المتصابي

//

لكنها بفمِ الظلامِ تكسرتْ

                              وتخثرتْ بمسامعِ الحجابِ

//

ركضتْ بي الأوجاعُ صوبَ كهولتي

                            وتسلَّقتْ سُحبُ الرمادِ شبابي.

 

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