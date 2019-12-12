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شَهــــادة

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

شَهــــادة

 

د. محمد جمال صقر | مصر

 

خُذِي عَنْ جَبِينِي كَيْفَ تَضْطَرِبُ النَّفْسُ

                                     لِيَرْوِيَ قَلْبِي كَيْفَ يَصْطَخِبُ الْهَمْسُ

//

مَطَرْتُ عَلَى جَدْبِ الْوَرَى حِينَ غَفْلَةٍ

                                           فَأَطْلَعَ زَقُّومًا يَهُولُ بِهِ الرِّجْسُ

//

وَذَوَّبْتُ مِنْ ثَلْجِ الْمَسَافَةِ فَاكْتَوَتْ

                                      مَعَارِفُ وَجْهِ الْحِقْدِ وَاحْتَبَسَ الْحِسُّ

//

فَتَحْتُ لَهُمْ حُبًّا خَزَائِنَ سِيرَتِي

                                             فَأَنْهَبَهَا الرُّكْبَانَ أَلْسِنَةٌ خُرْسُ

//

فَغَنَّى بِهَا فِي مَجْلِسِ اللَّهْوِ مَاجِنٌ

                                        وَفِي مَوْقِفِ الزُّهَّادِ صَلَّى بِهَا قَسُّ

//

رَمَوْا بِفَمِي أَحْجَارَهُمْ فَالْتَوَتْ بِهِ

                                         مَسَارِبُ نُورِ اللهِ وَالْتَبَسَ الْجَرْسُ

//

أَنَا فِي ضَمِيرِ اللَّيْلِ أَكْذَبُ صَادِقٍ

                                           وَأَصْدَقُ كَذَّابٍ إِذَا بَدَتِ الشَّمْسُ

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