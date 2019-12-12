شَهــــادة

د. محمد جمال صقر | مصر

خُذِي عَنْ جَبِينِي كَيْفَ تَضْطَرِبُ النَّفْسُ

لِيَرْوِيَ قَلْبِي كَيْفَ يَصْطَخِبُ الْهَمْسُ

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مَطَرْتُ عَلَى جَدْبِ الْوَرَى حِينَ غَفْلَةٍ

فَأَطْلَعَ زَقُّومًا يَهُولُ بِهِ الرِّجْسُ

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وَذَوَّبْتُ مِنْ ثَلْجِ الْمَسَافَةِ فَاكْتَوَتْ

مَعَارِفُ وَجْهِ الْحِقْدِ وَاحْتَبَسَ الْحِسُّ

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فَتَحْتُ لَهُمْ حُبًّا خَزَائِنَ سِيرَتِي

فَأَنْهَبَهَا الرُّكْبَانَ أَلْسِنَةٌ خُرْسُ

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فَغَنَّى بِهَا فِي مَجْلِسِ اللَّهْوِ مَاجِنٌ

وَفِي مَوْقِفِ الزُّهَّادِ صَلَّى بِهَا قَسُّ

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رَمَوْا بِفَمِي أَحْجَارَهُمْ فَالْتَوَتْ بِهِ

مَسَارِبُ نُورِ اللهِ وَالْتَبَسَ الْجَرْسُ

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أَنَا فِي ضَمِيرِ اللَّيْلِ أَكْذَبُ صَادِقٍ

وَأَصْدَقُ كَذَّابٍ إِذَا بَدَتِ الشَّمْسُ