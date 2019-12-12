شَهــــادة

د. محمد جمال صقر | مصر
خُذِي عَنْ جَبِينِي كَيْفَ تَضْطَرِبُ النَّفْسُ
لِيَرْوِيَ قَلْبِي كَيْفَ يَصْطَخِبُ الْهَمْسُ
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مَطَرْتُ عَلَى جَدْبِ الْوَرَى حِينَ غَفْلَةٍ
فَأَطْلَعَ زَقُّومًا يَهُولُ بِهِ الرِّجْسُ
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وَذَوَّبْتُ مِنْ ثَلْجِ الْمَسَافَةِ فَاكْتَوَتْ
مَعَارِفُ وَجْهِ الْحِقْدِ وَاحْتَبَسَ الْحِسُّ
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فَتَحْتُ لَهُمْ حُبًّا خَزَائِنَ سِيرَتِي
فَأَنْهَبَهَا الرُّكْبَانَ أَلْسِنَةٌ خُرْسُ
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فَغَنَّى بِهَا فِي مَجْلِسِ اللَّهْوِ مَاجِنٌ
وَفِي مَوْقِفِ الزُّهَّادِ صَلَّى بِهَا قَسُّ
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رَمَوْا بِفَمِي أَحْجَارَهُمْ فَالْتَوَتْ بِهِ
مَسَارِبُ نُورِ اللهِ وَالْتَبَسَ الْجَرْسُ
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أَنَا فِي ضَمِيرِ اللَّيْلِ أَكْذَبُ صَادِقٍ
وَأَصْدَقُ كَذَّابٍ إِذَا بَدَتِ الشَّمْسُ