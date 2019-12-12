200 مليون ريال تضاف اليوم لرأس المال السوقي

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تضاف بدءًا من اليوم 200 مليون ريال عماني لرأس المال السوقي؛ بموجب قرار إدارة سوق مسقط للأوراق المالية إدراج الإصدار الثاني من الصكوك السيادية العمانية في سوق السندات والصكوك حتى موعد استحقاقها في 2024. وبذلك ستصبح قيمة الصكوك السيادية المدرجة في السوق 450 مليون ريال، وسيحل موعد استحقاق الإصدار الأول من الصكوك السيادية في نوفمبر من العام المقبل.

وترتفع بذلك القيمة السوقية الإجمالية إلى 19.594 مليار ريال؛ وهي القيمة المسجلة في ختام جلسة أمس، التي انتهت بفقدان المؤشر العام لنحو 4 نقاط ليغلق عند 4041 نقطة. ورغم التراجع في عدد من الأسهم القيادية؛ خاصة الصناعية؛ إلا أنّ ارتفاع إغلاق سهم بنك مسقط حافظ على القيمة السوقية الإجمالية من التراجع القوي، وأغلق السهم عند 438 بيسة بزيادة بيستين على آخر إغلاق، كما شهد صفقات شراء خاصة بلغ إجماليها 6 ملايين سهم تم تنفيذها بسعر 436 بيسة للسهم.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار عن حصولها على موافقة الهيئة العامة لسوق المال لتمديد وتعديل فترة الاكتتاب الخاص وذلك للمرة الثانية ليصبح الموعد الجديد لإغلاق فترة الاكتتاب حتى 17 ديسمبر بدلا عن 8 ديسمبر، ليكون الإدراج والتخصيص يوم 23 ديسمبر بدلا عن 15 ديسمبر.

ويأتي التمديد الجديد رغم ما جاء في نشرة إصدار الاكتتاب الخاص للشركة بشأن استخدام عوائد الإصدار بصفة أساسيّة لسداد الديون المستحقة على الشركة لمقرضيها، موضحة أنّ الشركة أبرمت اتفاقية قرض مشترك محدد الأجل مع 4 بنوك عُمانية محلية حصلت بموجبها على قرضين محددي الأجل؛ أحدهما بمبلغ 25 مليون ريال عماني، والآخر بمبلغ 93 مليون ريال عماني، وتعديل شروط القرض محدد الأجل الأول ليصبح مستحق السداد في 15 ديسمبر 2019.

وطلب مجلس الإدارة مشورة مالية مستقلة بشأن زيادة رأس المال لسداد القرض محدد الأجل الأول. وبناءً على توصية من المستشارين الماليين المستقلين، رأى المجلس أن إصدار السندات هو الاستراتيجية المثلى لجمع رأس المال لسداد القرض محدد الأجل الأول قبل تاريخ السداد المتفق عليه. وتهدف الشركة ومقرها صلالة إلى جمع 25.872 مليون ريال عماني من الإصدار.