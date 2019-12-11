المجلس البلدي بـ "الباطنة" يناقش مبادرة الحدائق المعززة للصحة



الرستاق - طالب المقبالي

استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، أمس خلال اجتماعه العاشر لهذا العام بقاعة اجتماعات المجلس بمكتب محافظ جنوب الباطنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس البلدي وبحضور الأعضاء، المحضر السابق لإقراره، وكذلك الردود والرسائل الواردة لأمانة سر المجلس البلدي منها الرد الوارد من مدير دائرة شؤون المجالس البلدية بخصوص عمل مماشي صحية في ولايات محافظة جنوب الباطنة.

واستعراض الرسالة الواردة من مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة بخصوص مبادرة الحدائق المعززة للصحة بحيث تتوفر بها الاشتراطات الصحية وتحتوي على بيئة مناسبة داعمة لممارسة المشي الآمن وتساهم في توفير المعلومة الصحية المفيدة لتكون معززة ومشجعة لتبني أنماط صحية وكذلك الرسالة الواردة من مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظة المتعلق بموضوع مغاسل السيارات بولاية بركاء، ومناقشة الرد الوارد من مدير عام الإسكان بالمحافظة بشأن المحلات التجارية بموقع عين الكسفة بولاية الرستاق .

وفي ختام الاجتماع أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس البلدي: أنّ المجلس بصدد إعداد ملحق بأعمال المجلس يلخص كافة الاستضافات والمناقشات والاجتماعات وأعمال اللجان بالمجلس ولجان الشؤون البلدية بولايات المحافظة التي تمت خلال هذا العام.