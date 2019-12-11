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وكيل الشؤون الصحية يستقبل وزير الصحة المونتينيجروي لبحث سبل التعاون بين البلدين

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 07:23 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

استقبلَ سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، أمس، معالي الدكتور كنان هرابفيتش وزير الصحة بجمهورية مونتينيجرو (الجبل الأسود) والوفد المرافق له؛ وذلك على هامش الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الامراض غير المعدية والصحة النفسية الذي تستضيفه السلطنة حاليا في فندق كمبينسكي.

واستعرضَ اللقاء سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الصحي، كما ناقش مكافحة الأمراض غير المعدية. وقدم الوزير الضيف شرحاً عن جهود بلاده في التصدي لخطر الأمراض غير المعدية، وعوامل الخطر المرتبطة بها والتقنيات المستخدمة لديهم في مجال التطبيب عن بُعد (Telemedicine)، إضافة لبحث تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

من جانبه، استعرض سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون تجربة السلطنة في الحد من الأمراض غير المعدية وعوامل خطورتها، والخدمات المقدمة في هذا المجال، والدور الذي يقوم به مركز إدارة الحالات الطارئة، والأزمات بالوزارة في الحد من النتائج المترتبة على الكوارث الطبيعية كالأعاصير والحالات الطارئة...وغيرها.

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