الخضوري يكرم عددًا من منتسبي الجيش السلطاني والمتقاعدين تقديراً لجهودهم

مسقط - الرؤية

احتفل الجيش السلطاني العماني صباح أمس الأربعاء، بمناسبة ذكرى يوم القوات المسلحة والذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، ويوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور مبارك بن صالح الخضوري المستشار الخاص لجلالة السلطان.

وعكس الاحتفال الذي أقيم على ميادين الرماية بكتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة بغلا بفقراته المتنوعة ما وصل إليه الجيش السلطاني العماني من تطور وتحديث؛ من حيث التنظيم والتدريب والتأهيل والتسليح؛ بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه-.

بدأ الاحتفال بعزف السلام السلطاني، وأداء التحيّة لمعالي الدكتور راعي الحفل، بعد ذلك توالت فقرات الاحتفال، حيث شاهد معالي راعي الحفل والحضور نماذج من التمارين التدريبية والعروض العسكرية والمهارات الميدانية المتنوعة والتي أظهرت مدى الكفاءة القتالية والتدريبية التي يتمتع بها منتسبو الجيش السلطاني العماني، وفق منهج و رؤية عسكرية متطورة.

وقدم خيالة مدرعات سلطان عمان، عروض الفروسية والتقاط الأوتاد، وعرضا آخر للقفز الحر لفريق القفز الحر بمظلات سلطان عمان، واحتفاء بهاتين المناسبتين المجيدتين شاركت الفرقة الحماسية بعدد من الوصلات الفنية، وألقيت القصائد الشعرية الممجدة ليوم القوات المسلحة.

وقدمت موسيقى الجيش السلطاني العماني عددا من المقطوعات الموسيقية العسكرية احتفاء بهذا اليوم المجيد، تلا ذلك عرض لعدد من الآليات العسكرية المتطورة والمعدات الحديثة المستخدمة في الجيش السلطاني العماني للذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته وصون منجزاته.

وبهاتين المناسبتين المجيدتين، قام معالي الدكتور المستشار الخاص لجلالة السلطان راعي الحفل بتقليد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي الجيش السلطاني العماني؛ تقديراً لجهودهم المختلفة، وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدس.

حضر الاحتفال معالي الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقادة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط وكبار الضباط المتقاعدين، وضباط قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وجمع من مديري العموم ومديري الدوائر والجهات الحكومية وشيوخ وأعيان محافظة مسقط ، وعدد من المتقاعدين، وضباط وضباط صف وأفراد الجيش السلطاني العماني.