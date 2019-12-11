الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

60 طالبًا بكلية الحرس السلطاني يزورن متحف المدرسة السعيدية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

DSC_0115-01
DSC_0128-01
DSC_0139-01
زيارة وفد كلية الحرس السلطاني العماني لمتحف السعيدية019 (5)

مسقط - الرؤية

زار وفد من كلية الحرس السلطاني العماني التقنية المكون من 60 طالبًا، صباح أمس الأربعاء، متحف المدرسة السعيدية للتعليم بمسقط.

وتجول الوفد في أروقة المتحف وتعرف على بدء ظهور الكتابة والمدارس الأولى إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد في سومر بالعراق القديم، وظهور التعليم والمدارس في السلطنة الذي بدأ في عهد الصحابي مازن بن غضوبة، الذي يُعد أول معلم في مسجد المضمار الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام السادس للهجرة والموافق سنة ستمائة وسبعة وعشرين ميلادية كأول مدرسة موثقة في التاريخ العماني، ومسيرة التعليم في السلطنة من القرن السابع عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، والتي كان الأطفال يتلقون فيها تعليمهم في الكتاتيب ثم المساجد فالمدارس التي كانت في عدد من ولايات السلطنة، والمدارس التي كانت موجودة بالسلطنة منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى عام ألف وتسعمائة وسبعين ميلادية.

 واطلع الوفد على دور العمانيين في نشر التعليم في شرق إفريقيا، ووثائق ومحفوظات المدرسة السعيدية بمسقط التي تمّ افتتاحها في عام ألف وتسعمائة وسبعين ميلادية كأول مبنى يُشيد خصيصًا للمدرسة؛ بالإضافة إلى التطورات التي شهدها التعليم بأنواعه المختلفة بالسلطنة في العهد الزاهر لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

 

وعن أهمية الزيارة أوضحت ردينة بنت عامر الحجرية، مديرة المتحف، أنّ الزيارة تأتي في إطار التعاون المتبادل بين وزارة التربية والتعليم وكلية الحرس السلطاني العماني التقنية؛ فيما يخدم أبناءنا الطلاب للاطلاع على ما يحتويه المتحف، وعلى مسيرة التعليم بالسلطنة والمراحل التي مر بها منذ السنة السادسة للهجرة وإلى عهد النهضة المباركة التي شهد التعليم فيها تطورًا شاملا في مختلف قطاعاته.

وأضافت الحجرية أنّ المتحف شهد خلال هذا العام زيارات طلابية من مختلف تعليميات مدارس السلطنة والعديد من الوفود السياحية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 نوفمبر 2016

متحف المدرسة السعيدية...تأريخ مسيرة التعليم الخالدة

المزيد

10 أكتوبر 2017

وفد ديوان الموظفين الفلسطيني يزور متحف المدرسة السعيدية

المزيد

09 ديسمبر 2017

متحف المدرسة السعيدية توثيق أمين لمسيرة التعليم في السلطنة

المزيد

30 مايو 2016

أمين عام مجلس التعليم يزور متحف المدرسة السعيدية ويشيد بمعروضاته

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تؤكد في "قمة المناخ" بمدريد على المضي قدما في التزاماتها الدولية

المحليات - أخبار

وفد أعمال ياباني يستكشف فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

"الأعلى للتخطيط" يستعرض تقرير أداء الاقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي

الاقتصاد - محلي

توظيف ظاهرة الكسوف الحَلَقي في ترويج السياحة العلمية بالسلطنة

المحليات - أخبار

استمرار تدفق السحب الممطرة على معظم المحافظات.. وتوقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة

المحليات - أخبار

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة