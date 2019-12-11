"التحكيم التجاري الخليجي" يُقر "التوفيق" لحل المنازعات

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أمس اجتماعًا برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس المجلس، ممثل السلطنة في المركز، بحضور الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون.

وأشار المهندس رضا آل صالح إلى انتقال رئاسة مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» رسمياً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحكم أن رئاسة مجلس الإدارة في المركز دورية، وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووافق المجلس على إضافة نشاط "التوفيق" كوسيلة بديلة لحل المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. واعتمد المجلس كذلك تقرير المدقق الداخلي. وتم الاتفاق على الاستعانة بشركة متخصصة لاختيار الأمين العام الجديد لمركز التحكيم التجاري الجديد وتشكيل لجان دائمة؛ فنية وإدارية ومالية، إلى جانب لجنة التدقيق الداخلي. وراجع المجلس مشروع لائحة شؤون الموظفين ولائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة وتطابقها مع النظام الأساسي للمركز.

وقد عُقد لقاء تشاوري جمع بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري وذلك على هامش اجتماع الذي عقد في السلطنة، بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.