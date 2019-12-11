السلطنة تستضيف أعمال المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة برعاية البلوشي.. الإثنين

مسقط – الرؤية

يرعى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، الإثنين المقبل، افتتاح المؤتمر العربي لحوكمة الإدارة العامة، تحت شعار "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، ويستمر لثلاثة أيام بفندق جراند ميلينيوم مسقط.

ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة عبر 4 محاور ئيسية. ويتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم عن مسيرة الحوكمة في الوطن العربي. ويلقي السيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة كلمة الافتتاح كما يلقي الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية كلمة بهذه المناسبة.

ويترأس الجلسة الأولى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ويتحدث خلالها معالي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق بجمهورية مصر العربية مستشار معهد التخطيط العربي حول الحوكمة وفكر الاستدامة في الدول العربية فيما يتحدث معالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية عن الحوكمة وأساس العمل المؤسسي من أطر ناظمة إلى ممارسات.

ويتحدث سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية عمان 2040 عن الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي، فيما سيتحدث السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة عن تجربة السلطنة في الحوكمة بالهيئة العامة لسوق المال.

ويترأس الجلسة الثانية لليوم الأول، معالي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق بجمهورية مصر العربية مستشار معهد التخطيط العربي بمشاركة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية لرؤية عمان 2040؛ وسيتحدث خلال الجلسة معالي المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بجمهورية مصر العربية حول حوكمة الطاقة العالمية، فيما سيتحدث سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم رئيس لجنة الإنسان والمجتمع برؤية عمان 2040 عن حوكمة التعليم في السلطنة وفق رؤية عمان 2040، كما سيتحدث الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.