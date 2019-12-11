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"إنفينيتي Q70" بأسعار خاصة حتى 26 ديسمبر

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:08 م بتوقيت مسقط

"إنفينيتي Q70" بأسعار خاصة حتى 26 ديسمبر

مسقط – الرؤية

تقدم شركة إنفينيتي عُمان السيارة السيدان الفاخرة ذات الأداء العالي إنفينيتي Q70 3.7 LUX   طراز 2019، بسعر خاص يبلغ 15,299 ريالا، كما تقدم إنفينيتي Q70 3.7L 7AT LUX PROACTIVE طراز 2019 بسعر 17,299 ريالا، في عرض يستمر حتى 26 ديسمبر.

وتُجسّد السيارة جوهر كل الإمكانيات التي تتمتع بها إنفينيتي من الأسلوب المُمَيَّز والأداء والرفاهية والحِرفية والتكنولوجيا. ويجمع التصميم الخارجي الدرامي لسيارة إنفينيتي Q70 بين النِسب المتوازنة للدفع الخلفي مع غطاء محرك طويل ومنخفض وظهر خلفي عالٍ لخلق شكل ديناميكي فعال مع توفير كابينة فسيحة أيضًا.

وتتوفر إنفينيتي Q70 في عُمان في درجات عِدة وأحجام محركات مختلفة، كما أنها متاحة في الفئة الرياضية مع تصميم الهيكل الرياضي.

ويتميّز تصميم الجسم الرياضي بصادمٍ أماميٍ مُصمم خصيصًا يعطي وضعية أدنى وأوسع. ويوفر مَخرَج العادم بالصادم بتصميم شبه المُنحرف والشكل المستوحى من فواصل هواء سيارات السباقات حضورًا رياضيًا وانطباعًا جريئًا. كما أن كشافات الضباب وإشارات الانعطاف المصبوغة باللون الأسود، إضافة إلى المَصَد الخلفي الذي تم صبغه بالطلاء الأسود شديد اللمعان يعزز المظهر الرياضي للسيارة.

وسيحصل جميع العُملاء الذين يشترون إنفينيتي Q70 خلال فترة العرض على هديتين - فيلم نافذة Nexfil Europe من سلسلة الكربون عالي الأداء مع ضمان لمدة خمس سنوات؛ وعلامة حماية طلاء السيراميك Gard X، موديل CX2 مع ضمان لمدة خمس سنوات. كما يحق لكافة الزبائن الذين يشترون مركبات إنفينيتي Q70 خلال فترة العرض الحصول على تسجيل مجاني في العام الأول، وضمان المُصَنّع لمدة 3 سنوات /100,000 كلم.

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