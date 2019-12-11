بنك بيروت عضوًا في "عمان للمعلومات الائتمانية والمالية"

مسقط - الرؤية

انضم بنك بيروت إلى عضوية مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية للاستفادة من الخدمات الائتمانية التي يوفرها المركز للقطاع المصرفي والتمويل في السلطنة، تنفيذا للمرسوم السلطاني السامي رقم 2019/38 الخاص بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية التابع للبنك المركزي العماني بانضمام المؤسسات المصرفية والشركات المالية.

ووقع اتفاقية انضمام بنك بيروت عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، وإیلي ناكوزي الرئيس التنفيذي لبنك بيروت.

وقال السعدي إنّ انضمام بنك بيروت لعضوية المركز يعكس حرص إدارة البنك على الاستفادة من خدمات المركز الخاصة بالجدارة الائتمانية وتوفير بيانات تساعد البنك في إدارة القروض الائتمانية للأفراد والشركات، موضحا أنّ البيانات التي سيجري توفيرها لبنك بيروت بعد توقيع الاتفاقية ستقلل من المخاطر الائتمانية المترتبة على العمليات الإقراضية، وتقليل نسب التعثر في السداد جراء توفير بيانات مسبقة عن الراغبين في الاقتراض. وأوضح السعدي أنّ بنك بيروت يعمل منذ 13 عاما في السلطنة ويمتلك شبكة فروع، ويضطلع بدور كبير في رفد القطاع المصرفي بخدمات مصرفية متنوعة.

ومن جانبه قال إیلي ناكوزي الرئيس التنفيذي لبنك بيروت بمسقط إنّ توقيع اتفاقية الانضمام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية سيسهم في تحسين عمليات البنك الائتمانية بتوفيرها بيانات متكاملة عن المتعاملين والراغبين في الحصول على خدمات مصرفية، مؤكدا أنّ الاتفاقية ستوفر الكثير من الجهد والوقت على البنك في إدارة الإقراض بالسلطنة على أسس سليمة مبنية على البيانات والمعلومات الدقيقة عن الملاءة المالية.