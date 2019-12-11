"تكاتف بتروفاك عُمان" يحتفي بتدريب 400 طالب وطالبة

مسقط – الرؤية

احتفى معهد "تكاتف بتروفاك عُمان" - الذي يعد أول معهد للتدريب المهني بالمستوى الثالث في السلطنة - بمرور عام على انطلاق أعماله؛ وتحقيق مكانة مرموقة كمركز تميز فني ومهني لقطاع الطاقة في السلطنة.

وأقيم الاحتفال بهذه المناسبة في مقر المعهد بمحافظة مسقط، ورحّب جلين هاردنج، المدير العام للمعهد براعي الحفل سعادة سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز، وعدد من قيادات القطاع، والموظفين والطلبة. واستعرض للضيوف إنجازات المعهد خلال العام الأول، وأشاد بالمساهمات القيّمة التي شاركت بها كل الأطراف المعنية. وقد تدرب حوالي 400 طالب وطالبة في المعهد خلال العام الأول، مدعومين من قبل شركات النفط والغاز الرائدة في السلطنة.

وخلال الحفل مثّل رئيس نادي "الخطابة الطلابية" زملاءه المتدربين، واستعرض رؤيتهم حول أهم المهارات التي تحتاجها الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

وبعدها قدّم الطلبة القائمون على تشغيل محطة محاكاة معالجة الهيدروكربون بالمعهد عرضا حيّا لـ"حالة طوارئ"، وعبّر بعض الطلبة عن مشاعر الامتنان للشركات التي ساهمت في رعاية تدريبهم بالمعهد، والتي ستحتضنهم كموظفين بعد تخرجهم من البرنامج التدريبي.

وافتتح معهد تكاتف بتروفاك عُمان أبوابه كمشروع مشترك بين شركتي تكاتف وبتروفاك في العام 2018م، ليقدم تدريباً مهنياً قائما على التجربة ومحاكاة الواقع بأعلى المعايير الدولية، وبمسارات تدريبية معتمدة عالمياً؛ إذ يساهم المعهد في تدريب الجيل الصاعد من الكوادر الفنيّة العُمانية الجديدة في قطاع الطاقة، علاوة على مساهمته في الارتقاء بمهارات الكوادر العاملة حالياً في القطاع.