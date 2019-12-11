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أتطلع لتكرار إنجازات 2019

أكرم عفيف: أهدي جائزة الأفضل في آسيا لوالدي ووالدتي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 05:13 م بتوقيت مسقط

أكرم عفيف: أهدي جائزة الأفضل في آسيا لوالدي ووالدتي

 

الدوحة – وكالات

أعرب القطري أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا 2019، عن سعادته بالإنجازات التي حققها خلال العام الجاري، على الصعيد الفردي، أو مع النادي والمنتخب الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يتطلع لتحقيق المزيد خلال 2020 والسنوات التالية.

 وقال اللاعب في مقابلة حصرية مع الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا جاء بكل تأكيد بفضل جهود المسؤولين والإداريين وزملائي اللاعبين في نادي السد والمنتخب الوطني، وكذلك المسؤولين في أكاديمية إسباير».

وأضاف لاعب السد القطري:« أنا سعيد للغاية عقب فوزي بهذه الجائزة، وأشكر كل من دعمني، وكل من سيدعمني في المرحلة المُقبلة.. وأهدي هذه الجائزة إلى والدي ووالدتي.

وحول نجاح اللاعبين القطريين في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج زميله في السد عبدالكريم حسن العام الماضي، قال عفيف: «نحن نفتخر لنجاح لاعبي قطر في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الثاني على التوالي، ونتمنى أن يستمر نجاح اللاعبين القطريين في تحقيق الإنجازات القارية والعالمية».

وكشف عفيف: «نحن كلاعبين قطريين نحاول دائماً أقصى ما في وسعنا لتقديم مستوى مميز داخل الملعب، وهو ما انعكس على نجاحات اللاعبين القطريين على الصعيد القاري».

وأضاف عفيف :«جميع المدربين الذين عملت معهم كان لهم دور كبير في الفوز بالجائزة، سواء في النادي من خلال تشافي هيرنانديز أو جوزوالدو فيريرا من قبله، وفي المنتخب الوطني، خاصة المدرب فيليكس سانشيز الذي يعتبر بمثابة الأب، حيث إننا مع بعض منذ ما يقارب 15 عاماً، وعلاقتنا قوية للغاية»

وحول تقييمه لمسيرته خلال هذا العام، قال عفيف: «بشكل عام أنا راضٍ عما حققته في مسيرتي كلاعب خلال عام 2019، وذلك على صعيد الإنجازات الجماعية والفردية، حيث فزنا محلياً بلقب الدوري وكأس السوبر، وفوزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري، وعلى الصعيد الآسيوي حققنا لقب كأس آسيا وفزت بجائزة أفضل لاعب في آسيا، ولهذا كانت هذه السنة مليئة حافلة بالجوائز والإنجازات».

وأضاف لاعب المنتخب القطري، أنه يتطلع لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة كوبا أمريكا والتي يشارك فيها المنتخب القطري.

وتحدث عفيف عن المشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكداً جاهزية السد القطري للمشاركة في البطولة، مطالباً الجماهير بمساعدتهم حتى يكونوا من المفاجآت السارة، وينجحوا في إسعاد الجمهور.

وشهد عام 2019 نجاحات كبيرة لعفيف، فساهم في فوز منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2019 بدولة الإمارات، ثم شارك بفوز نادي السد بلقب الدوري القطري، إلى جانب بلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

 

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