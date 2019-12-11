مرباط يتطلع لكسر عقدة القاع .. و«الموج الأزرق» يصطدم بالتماسيح الخضراء

الرؤية – وليد الخفيف

يتطلع فريق مرباط لتحقيق فوزه الأول، للهروب من منطقة الهبوط، عندما يلتقي بهلاء في المبارة التي ستقام بينهما بمجمع صلالة الرياضي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري والتي ستنطلق الجمعة، بـ 4 مباريات وتستكمل السبت.

وفي مباراة أخرى يلتقي مسقط، وظفار، الجمعة بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، فيما يرحل الرستاق إلى الجنوب لمُلاقاة النصر بمجمع صلالة الرياضي، وسيكون مجمع صحار الرياضي مسرحًا لديربي الباطنة بين صحار وصحم في مواجهة جماهيرية حامية.

ويحتل مرباط المركز قبل الأخير، ولم يحقق سوى 3 نقاط من 9 مباريات فخسر 6 وتعادل في 3 مباريات، ويبقي رصيده دون أي فوز وبات يواجه شبح الهبوط، أما بهلاء فيحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، ويبدو طموحه كبيراً في تحقيق الفوز.

وعلى مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يخوض مسقط اختبارًا صعبًا عندما يستقبل ظفار الذي استعاد كل لاعبيه الدوليين بعد انتهاء بطولة خليجي 24.

وتعادل فارس العاصمة الجولة الماضية أمام صحار بهدف لمثله، ليصل إلى النقطة 11 محتلًا المركز الـ 11، الأمر الذي يزيد من أهمية نقاط اللقاء للدخول في المناطق الدافئة.

في المُقابل تحمل نقاط اللقاء أهمية كبيرة لدى ظفار بعد التعادل في الجولة الماضية 1-1 أمام السيب المتصدر، ويرحل عنابي الجبل صوب الجنوب لملاقاة النصر المتسلح بعامل الأرض.

ومن المتوقع أن يحظى ديربي الباطنة الذي يجمع صحار أمام صحم بحضور جماهير كبير لما يتمتع به الفريقان من شعبيه أهمية كبيرة، ويحتل صحار المركز الثالث برصيد 17 نقطة ويتطلع للوصول إلى النقطة 20 من أجل مواصلة التنافس مع أهل القمة.

وبعد جولات ممتالية من الانتصارات تحت قيادة المصري محمد عمر خسر الموج الأزرق «صحم» 1-5 من الرستاق، وسبقها خساراتان أفقدتا الفريق القمة متراجعًا للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات الجولة، السبت بإقامة ثلاث مباريات، فيحل السويق ضيفًا على العروبة، ويلتقي السيب بنادي عُمان، ويستقبل فنجاء النهضة بإستاد السيب الرياضي.