الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

مرباط يتطلع لكسر عقدة القاع .. و«الموج الأزرق» يصطدم بالتماسيح الخضراء

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 05:12 م بتوقيت مسقط

مرباط يتطلع لكسر عقدة القاع .. و«الموج الأزرق» يصطدم بالتماسيح الخضراء

 

الرؤية – وليد الخفيف

يتطلع فريق مرباط لتحقيق فوزه الأول، للهروب من منطقة الهبوط، عندما يلتقي بهلاء في المبارة التي ستقام بينهما بمجمع صلالة الرياضي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري والتي ستنطلق الجمعة، بـ 4 مباريات وتستكمل السبت.

وفي مباراة أخرى يلتقي مسقط، وظفار، الجمعة بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، فيما يرحل الرستاق إلى الجنوب لمُلاقاة النصر بمجمع صلالة الرياضي، وسيكون مجمع صحار الرياضي مسرحًا لديربي الباطنة بين صحار وصحم في مواجهة جماهيرية حامية.

ويحتل مرباط المركز قبل الأخير، ولم يحقق سوى 3 نقاط من 9 مباريات فخسر 6 وتعادل في 3 مباريات، ويبقي رصيده دون أي فوز وبات يواجه شبح الهبوط، أما بهلاء فيحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، ويبدو طموحه كبيراً في تحقيق الفوز.

وعلى مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يخوض مسقط اختبارًا صعبًا عندما يستقبل ظفار الذي استعاد كل لاعبيه الدوليين بعد انتهاء بطولة خليجي 24.

وتعادل فارس العاصمة الجولة الماضية أمام صحار بهدف لمثله، ليصل إلى النقطة 11 محتلًا المركز الـ 11، الأمر الذي يزيد من أهمية نقاط اللقاء للدخول في المناطق الدافئة.

في المُقابل تحمل نقاط اللقاء أهمية كبيرة لدى ظفار بعد التعادل في الجولة الماضية 1-1 أمام السيب المتصدر، ويرحل عنابي الجبل صوب الجنوب لملاقاة النصر المتسلح بعامل الأرض.

ومن المتوقع أن يحظى ديربي الباطنة الذي يجمع صحار أمام صحم بحضور جماهير كبير لما يتمتع به الفريقان من شعبيه أهمية كبيرة، ويحتل صحار المركز الثالث برصيد 17 نقطة ويتطلع للوصول إلى النقطة 20 من أجل مواصلة التنافس مع أهل القمة.

 

وبعد جولات ممتالية من الانتصارات تحت قيادة المصري محمد عمر خسر الموج الأزرق «صحم» 1-5 من الرستاق، وسبقها خساراتان أفقدتا الفريق القمة متراجعًا للمركز الخامس برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات الجولة، السبت بإقامة ثلاث مباريات، فيحل السويق ضيفًا على العروبة، ويلتقي السيب بنادي عُمان، ويستقبل فنجاء النهضة بإستاد السيب الرياضي.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أكتوبر 2015

منتخبنا يلاقي الهند اليوم على أمل حصد النقاط الثلاث بالتصفيات المزدوجة.. ولوجوين يتطلع لكسر "عقدة التعادل"

المزيد

19 يناير 2019

"الأحمر" يتطلع لكسر عقدة المنتخب الإيراني

المزيد

11 مارس 2019

الموج الأزرق يصطدم بنادي عمان.. والعنابي في معقل التماسيح

المزيد

21 أكتوبر 2019

الموج الأزرق يصطدم بمرباط .. والنصر في ضيافة المارد العرباوي بالأسبوع السادس من الدوري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار تدفق السحب الممطرة على معظم المحافظات.. وتوقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة

المحليات - أخبار

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة