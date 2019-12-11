عروض متنوّعة في احتفال سلاح الجو السلطاني العماني بيوم القوات المسلحة

مسقط - الرؤية

احتفل سلاح الجو السلطاني العُماني، صباح أمس، بيوم القوات المسلحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي مستشار الدولة.

واستُهل الحفل الذي أقيم بقاعدة السيب الجوية بالسلام السلطاني، وأداء التحية العسكرية لمعالي الشيخ راعي الحفل، تلى ذلك عرض عسكري بالمشاة الصامتة قدمه المشاركون في الاحتفال من منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني، بعدها قدمت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني عرضاً موسيقيًّا اشتمل على عدد من المعزوفات الموسيقية المتنوعة، كما شاهد معاليه والحضور عرضاً مظليًّا في سماء الاحتفال، قدمه فريق القفز الحر التابع لسلاح الجو السلطاني العُماني، ومرور بعض الطائرات المقاتلة في سماء ميدان الاحتفال، وقد عكس الاحتفال مدى القدرات العالية التي يتمتع بها منتسبو سلاح الجو السلطاني العماني. وفي ختام الاحتفال قام معالي الشيخ مستشار الدولة والحضور بجولة في المعرض الذي اشتمل على عرض عدد من الطائرات والأسلحة والمعدات الحديثة والمتقدمة التي تواكب متطلبات العصر الحديث، كما اشتمل المعرض على مجموعة من المعروضات التي تمثل أقسام السلاح ومهامها.