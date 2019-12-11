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خير الخيول على السباق مداومٌ

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

خير الخيول على السباق مداومٌ

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

شرفُ النزال ملاحمٌ لا تعلن

                                  حتى ولو سبعينَ ألفا تُطعنُ

//

حربٌ ضروسٌ لاتُهادن فارسا

                            تُصلى بها برحى التلاحم تُطحنُ

//

ولقد تصيرُ مع الغبار سحائبا

                                أو قد تمدّ على الموائد تُعجنُ

//

تُقلى على نار اصطلائك طيّعا

                                أنت الشهيّ السنبليّ الأسخنُ

//

ويحب جدا أن يذوقك طازجا

                                 نشواه يانشواك حين يدندن

//

وتحب جدا أن يخوضك رابحا

                                لكن هزيمته الصريحة أثمنُ

//

فتكٌ شديدٌ قائمٌ لا ينتهي

                              من ذا الذي من فوزه متيقنُ؟؟

//

يُبدي لحربك ذا الأغرّ تحمحما

                                  ولقد يلين تحببا أو يُذعنُ

//

ولقد يطيل حصاره متسلحا

                                    سبل الصدام : مهارةٌ وتفننُ

//

أو قد يُطيل نزاله متعللا

                                 أنْ غير حبك صهوة لا يتقنُ !!

//

خير الخيول على السباق مداومٌ

                                 لا هاربٌ في النازلات مهجنُ

//

سقياه أشهى مايكون على وغى

                                 أنت الظميّ هو النديم المدمن

//

وهو الحرون إذا تمرّد صاهلا

                               وهو اللعوب الجامح المتشيطن

//

شفتاه تصهل ذا الحِمام قصيدة

                                    شفةٌ تهجؤه وأخرى تلحنُ

//

وتناقضٌ في الحالتين موثقٌ

                               وبغير معجم حسّه لا يؤمنُ !!

//

إمّا كفرت بكلّ أرعن خانعٍ

                               دعها بثورتك الحميمة توقن

//

دعها تراك حقيقة كونية

                            كالشمس نجما ساطعا لا يوسنُ

//

هل للأنيس على الخليل تمننٌ

                           هل للبدور من الشموس تحننُ؟

//

حواء في لوح الرؤى قمرّية

                            وتغبّ أسرار الوجود وتخزنُ

//

متوشحٌ بالكبرياء غموصها

                          ترنو لسحرٍ في البريق الأعين

//

لغة تفيضُ على الوجود عذوبة

                         وتحارُ في شرح المتون الألسنُ

//

لكنّها للدارسين حضارة

                                 وعلى نداوة نبعها تتمدنُ

//

في راحتيها زاد من يبغي القِرى

                               وبدون وهج حنانها يتعفن

//

لغة القتال غريبةٌ عن لوحها

                            أنت المقاتل والقتيل الأرعن

//

فاجعل حسامك روضة ضوئية

                            وبغير ومضة برقه لاتؤمن

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