د. ريم سليمان الخش| باريس

شرفُ النزال ملاحمٌ لا تعلن

حتى ولو سبعينَ ألفا تُطعنُ

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حربٌ ضروسٌ لاتُهادن فارسا

تُصلى بها برحى التلاحم تُطحنُ

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ولقد تصيرُ مع الغبار سحائبا

أو قد تمدّ على الموائد تُعجنُ

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تُقلى على نار اصطلائك طيّعا

أنت الشهيّ السنبليّ الأسخنُ

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ويحب جدا أن يذوقك طازجا

نشواه يانشواك حين يدندن

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وتحب جدا أن يخوضك رابحا

لكن هزيمته الصريحة أثمنُ

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فتكٌ شديدٌ قائمٌ لا ينتهي

من ذا الذي من فوزه متيقنُ؟؟

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يُبدي لحربك ذا الأغرّ تحمحما

ولقد يلين تحببا أو يُذعنُ

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ولقد يطيل حصاره متسلحا

سبل الصدام : مهارةٌ وتفننُ

//

أو قد يُطيل نزاله متعللا

أنْ غير حبك صهوة لا يتقنُ !!

//

خير الخيول على السباق مداومٌ

لا هاربٌ في النازلات مهجنُ

//

سقياه أشهى مايكون على وغى

أنت الظميّ هو النديم المدمن

//

وهو الحرون إذا تمرّد صاهلا

وهو اللعوب الجامح المتشيطن

//

شفتاه تصهل ذا الحِمام قصيدة

شفةٌ تهجؤه وأخرى تلحنُ

//

وتناقضٌ في الحالتين موثقٌ

وبغير معجم حسّه لا يؤمنُ !!

//

إمّا كفرت بكلّ أرعن خانعٍ

دعها بثورتك الحميمة توقن

//

دعها تراك حقيقة كونية

كالشمس نجما ساطعا لا يوسنُ

//

هل للأنيس على الخليل تمننٌ

هل للبدور من الشموس تحننُ؟

//

حواء في لوح الرؤى قمرّية

وتغبّ أسرار الوجود وتخزنُ

//

متوشحٌ بالكبرياء غموصها

ترنو لسحرٍ في البريق الأعين

//

لغة تفيضُ على الوجود عذوبة

وتحارُ في شرح المتون الألسنُ

//

لكنّها للدارسين حضارة

وعلى نداوة نبعها تتمدنُ

//

في راحتيها زاد من يبغي القِرى

وبدون وهج حنانها يتعفن

//

لغة القتال غريبةٌ عن لوحها

أنت المقاتل والقتيل الأرعن

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فاجعل حسامك روضة ضوئية

وبغير ومضة برقه لاتؤمن