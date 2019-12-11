الكليّة العسكرية التقنية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية.. وبدر بن سعود يسلم الشهادات للخريجين

◄ قائد سلاح الجو السلطاني العماني: الكلية تشق طريقها نحو تجسيد نموذج للعسكرية المحترف

مسقط - الرؤية

احتفلت الكلية العسكرية التقنية بتخريج الدفعة الثانية من حملة شهادات البكالوريوس والدفعة الثالثة من حملة شهادات الدبلوم المتقدم، تحت رعاية معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

وقال اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني رئيس مجلس إدارة الكلية في كلمة له إنّ الكلية العسكرية التقنية تشق طريقها نحو التميز المنشود بخطى حثيثة وخطوات مدروسة نحو تجسيد نموذج للعسكرية المحترف والمؤهل أكاديمياً وتقنيا، وكان هذا العام حافلا بالإنجازات التي تفاخر بها الكلية في المجالات العسكرية الأكاديمية، منها فوز الكلية بتمويل عدد من مشاريع الطلاب البحثية من مجلس البحث العلمي، ومشاركة الكلية في مهرجان عمان للعلوم، وحظيت مشاركة الكلية بإشادة واسعة من جميع زوار المهرجان. وأشار اللواء الركن طيار رئيس مجلس إدارة الكلية إلى توجه الكلية نحو عقد مؤتمرات علمية سنوية، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتقنية المتعلقة بالتخصصات الأكاديمية المختلفة؛ حيث عقد هذا العام مؤتمر عالمي، وهو "المؤتمر الدولي للهندسة البحرية والتكنولوجيا" بمشاركة عدد من الباحثين العمانيين والدوليين، كما أنّ الكلية بصدد تنظيم مؤتمر دولي في العام القادم بعنوان "مؤتمر عمان الدولي لهندسة وإدارة مصادر المياه". وأضاف أنّ الكلية جددت ارتباطها الأكاديمي مع جامعة بورتسموث البريطانية، حرصا على استمرار تعزيز معايير الجودة الموجودة لدى الكلية، ووقعت برنامج تعاون مع جامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الأكاديمي والتدريبي.

من جانبه، ألقى البروفيسور يوجين كويل عميد الكلية العسكرية التقنية كلمة أوضح فيها مواصلة الخريجين تحصيلهم العملي والاستفادة مما اكتسبوه من تعليم في حياتهم العلمية والعملية، والاستفادة من المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم بالكلية من خلال الدراسات النظرية والتطبيقات العملية، والخبرات المكتسبة من الأنشطة والمهارات التدريبية المختلفة.

وألقى أحد الطلبة الخريجين كلمة نيابة عن زملائه عبر من خلالها عن فخر زملائه الخريجين بهذه المناسبة بعد أن كانوا في رحلة علمية كللت بالعلم والعمل الجاد والعطاء والمثابرة، وتقدم بالشكر الجزيل لإدارة الكلية والقائمين عليها على ما قدموه لهم من دعم وإسناد وتوجيه وإرشاد خلال مراحل دراستهم، متمنياً لزملائه التوفيق والنجاح في قادم حياتهم العملية، معاهدين الله والوطن والسلطان ببذل أقصى الجهود لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه، كلٌ حسب اختصاصه وفِي حدود مسؤولياته، ومجددين العهد والولاء بمواصلة العلم والعمل.

وقام معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع راعي الحفل بتوزيع الجوائز على الطلبة المجيدين وتسليم الشهادات للخريجين من مختلف التخصصات، منهم من حملة شهادات البكالوريوس ومن حملة شهادات الدبلوم المتقدم. كما قام معاليه بتسليم شهادات الماجستير لخريجي جامعة بورتسموث من موظفي الكلية العسكرية التقنية.