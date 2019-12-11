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قرعة مثيرة في دوري أبطال آسيا 2020 وحامل اللقب في المجموعة الثانية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

قرعة مثيرة في دوري أبطال آسيا 2020 وحامل اللقب في المجموعة الثانية

 

كوالالمبور – وكالات

 أوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، نادي الهلال السعودي حامل اللقب في المجموعة الثانية، جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويلعب الهلال في المجموعة الثانية إلى جانب أندية شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والفريق الفائز من الدور التمهيدي الحاسم .(3)

وفي المقابل يلعب السد القطري بطل نسخة عام 2011 والذي بلغ قبل نهائي 2019 في المجموعة الرابعة إلى جانب سيباهان الإيراني والنصر السعودي والفائز من الدور التمهيدي الحاسم (1) .

وتنطلق نسخة عام 2020 من خلال مباريات الدور التمهيدي الأول يوم 14 يناير، على أن يُقام الدور النهائي يومي 22 و28 نوفمبر.

يشار إلى أنَّ الهلال توج بلقب البطولة في نسخة عام 2019 بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني بواقع 3- صفر، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 عن المواجهات التالية:

غرب آسيا

المجموعة الأولى

الوحدة (الإمارات)، الشرطة (العراق)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (2).

 المجموعة الثانية :

الهلال (السعودية)، شباب الأهلي (الإمارات)، باختاكور (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (3).

المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، التعاون (السعودية)، الشارقة (الإمارات) / بيرسيبوليس (إيران)

المجموعة الرابعة : سيباهان (إيران)، السد (قطر)، النصر (السعودية)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (1).

شرق آسيا

المجموعة الخامسة: بكين (الصين)، تشانغراي يونايتد (تايلاند)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (4)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (1).

المجموعة السادسة: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، شنغهاي شينهوا (الصين)، بيرث غلوري (أستراليا)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (3).

المجموعة السابعة: الممثل الثاني لليابان، سوون سامسونغ بلو وينغز (كوريا الجنوبية)، غوانغزهو ايفرغراند (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا) .

المجموعة الثامنة: سيدني (أستراليا)، يوكوهاما مارينوس (اليابان) تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، الفائز من الدور التمهيدي الحاسم 2 .

 

 

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