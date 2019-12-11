وزير الشؤون الرياضية يرعى البرنامج الترفيهي «الصحة قول وعمل»

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فعالية البرنامج الرياضي الترفيهي، بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية والصحة النفسية الذي تستضيفه السلطنة حالياً، وتحت شعار «الصحة قول وعمل».

رعى الفعالية معالي الشيخ سعـد بن محمد المرضوف، وزير الشؤون الرياضية، وبحضور سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي، وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وسعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبمشاركة إيجابية من المشاركين في الاجتماع العالمي للمنظمة، ومن المنتخبات واللجان الرياضية، ومن عدد من الكليات والمدارس الحكومية والخاصة.

بدأت الفعالية الرياضية الترفيهية بتنفيذ عملية الإحماء العام للمشاركين، مع قيامهم بأداء بعض الحركات والتمارين الرياضية الخفيفة بالملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بعدها قص معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية الشريط.

وبدأ معالي وزير الشؤون الرياضية المسابقة بالمشي حول مضمار الملعب الرئيسي، حيث كانت نقطة الانطلاقة لفعالية المشي لمسافة كيلو و600 متر، بدأت بالخروج من الملعب الرئيسي والمرور على ملعب الهوكي.

وتابع معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف وزير الشؤون الرياضية مجموعة من الألعاب التقليدية العمانية، مثل «اليوس واللكد ودن الحصى» وشهدت تفاعلاً جيدًا من المشاركين والحضور.