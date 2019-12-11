"فايننشال تايمز": المستثمرون لا يثقون في تقديرات "المركزي الأوروبي" للتضخم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إحدى المهام الشاقة التي يتعين على كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتمثل في إقناع المستثمرين بأن البنك يمكن أن يعيد التضخم مرة أخرى إلى هدفه.

فلدى لاجارد الكثير من المهام على عاتقها، وقد صدر أول قرار لها بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، وفيه تعهدت بإعادة إجماع الآراء بشأن مجلس الحكم، والضغط على حكومات منطقة اليورو لإنفاق المزيد، ووضع المخاطر البيئية في قلب عملية صنع السياسة النقدية. وعلى الرغم من معدلات الفائدة المتقلبة وتجديد برنامج شراء الأصول، فإن توقعات التضخم في أسواق المال في منطقة اليورو تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق. ويقوم المستثمرون بتسعير التضخم السنوي بأكثر من 1.2% في النصف الثاني من العقد المقبل، وفقًا لما يسمى بمقايضات التضخم لمدة خمس سنوات، وهو مؤشر على توقعات التضخم طويلة الأجل التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عن كثب.

وفي الشهر الماضي، انخفض هذا الإجراء إلى ما دون معدل التضخم الأساسي - وهو المقياس المفضل للبنك المركزي حيث يوجد التضخم اليوم لأول مرة، مما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن التضخم سوف يظل بعيدًا عن هدف البنك المركزي.

وترى الصحيفة أن المراهنات على التضخم المنخفض للغاية الذي يمتد بعيدًا في المستقبل واضحة أيضًا في أسواق السندات، فهناك مساحات شاسعة من ديون منطقة اليورو، بما في ذلك جميع ديون ألمانيا تقريبًا، تتاجر بعائدات دون الصفر. إذا كان مديرو الصناديق يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقترب من تحقيق تفويضه خلال العقود الثلاثة القادمة، فإن شراء سندات ألمانية مدتها 30 عامًا بعائد قدره 0.18% فقط لن يكون له معنى كبير.

وهذا الافتقار إلى الثقة في قدرة البنك المركزي الأوروبي على تحقيق هدفه الوحيد في السياسة، يمثل مشكلة بالنسبة للبنك المركزي الذي اعتمد على قدرته على إقناع المستثمرين بأنه يعني الأعمال التجارية وعلى الأخص في تعهد ماريو دراجي في عهد الأزمة بالحفاظ على اليورو.

ولا يوجد ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن تتخلى لاجارد عن جهود التحفيز التي بذلها سلفها ماريو دراجي. وأحد الأسباب التي تجعل عوائد السندات منخفضة للغاية في منطقة اليورو هي توقعات المستثمرين بأن برنامج شراء الأصول الذي بدأ في نوفمبر وتبلغ قيمته 20 مليار يورو، سيستمر لفترة طويلة، ويمكن زيادته في حالة تدهور الاقتصاد. وتقوم الأسواق أيضًا بتسعير المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي من المستوى الحالي البالغ 0.5%، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لأسعار الفائدة السلبية.

وقال فرانك ديكسميير رئيس الدخل الثابت في "إليانز جلوبال إنفيستورز": "نتوقع أن تخبر لاجارد السوق صراحة بأن البنك المركزي الأوروبي يمكنه فعل المزيد". وأضاف "هناك التزام شخصي واضح للغاية بمتابعة ودعم ما فعله دراجي، كان ذلك واضحًا منذ اليوم الأول".

ومع ذلك، لا يتوقع ديكسميير أن يؤدي هذا التحفيز الإضافي إلى نوع من التضخم الذي قد يزعج أسواق السندات. كما يشعر بالارتياح إزاء استمرار البنك المركزي في تحقيق هدفه، طالما أن التضخم المنخفض لا ينزلق إلى انخفاضات الأسعار بشكل مباشر.

وقالت ماري أوينز طومسون كبير الاقتصاديين في شركة "إندوسويس" لإدارة الثروات إنه ليس من الحكمة أن يعزو محافظو البنوك المركزية الكثير من محتوى المعلومات إلى أسعار السوق التي تتأثر هي نفسها بالبنوك المركزية، وعبرت عن هذا الموقف بقولها "إنه يشبه إلى حد ما كلبا يعض ذيله".

واستكملت طومسون حديثها قائلة "هناك تصور غريب بأن التضخم المنخفض للغاية يمثل مشكلة. لكن ما دام يحدث في بيئة من النمو، فهو يشبه السكينة الاقتصادية".

وحتى الآن، لم تُظهر لاجارد أي إشارة للتراجع عن الالتزام بالهدف الحالي. ومع ذلك، فقد حذرت الحكومات مرارًا وتكرارًا الحكومات بما فيها ألمانيا من أنها يجب أن تستخدم فوائضها الضخمة في الميزانية لتحفيز الاقتصاد، الذي يعتبره البعض بمثابة اعتراف ضمني بأن البنك المركزي الأوروبي ينفد من خيارات التسهيلات النقدية.