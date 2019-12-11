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"بلومبرج": البلدان الأفريقية المقترضة تثير قلق "صندوق النقد"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:16 ص بتوقيت مسقط

"بلومبرج": البلدان الأفريقية المقترضة تثير قلق "صندوق النقد"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية إن الأسعار القياسية للسلع الأساسية وأسعار الفائدة العالمية المنخفضة شجعت البلدان الإفريقية على الاقتراض، على غرار ما فعلت في تسعينيات القرن الماضي، لكن البعض الآن يكافح من أجل السداد مع تباطؤ إيراداته إلى جانب ضعف النمو الاقتصادي.

وتضاعفت الديون الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العقد الماضي، نتيجة للمستوى الذي وصلت إليه في عام 2000. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في نوفمبر الماضي إن ذلك الأمر مدعاة للقلق. ومن بين 54 دولة في القارة، هناك 20 دولة قريبة أو في "مستويات مأساوية"، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مما يعني أنها تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.

وجمعت الحكومات الإفريقية حوالي 26 مليار دولار في الأسواق الدولية هذا العام من حوالي 30 مليار دولار في عام 2018؛ حيث استفادت من تعطش المستثمرين لتحقيق عوائد في عالم مليء بالعوائد السلبية. وتزيد العملات المتقلبة في جميع أنحاء القارة من مخاطر الاقتراض بالعملة الصعبة، وقد يؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الديون إلى زيادة النفقات الأخرى في منطقة تضم أكثر من نصف فقراء العالم.

وقالت سونيا جيبس رئيسة التمويل المستدام في معهد التمويل الدولي: "الظروف مهيأة لمستوى أعلى بكثير من أزمة الديون". وأضافت "بغض النظر عن سبب الأزمة التالية، عند حدوثها، من المحتمل أن ترى درجة عالية من خطر العدوى لأن المستثمرين ينتقلون إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة".

ومع ذلك، فإن القارة أبعد ما تكون عن أزمة الديون، كما يقول أكبر بنك متعدد الأطراف.

وقال رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينومومي أديسينا في مقابلة "بعض البلدان الفردية تصل إلى مستويات أعلى من حيث نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، هذا هو مصدر القلق". وأضاف إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا لا تزال "ضمن الحدود المقبولة".

وأدت زيادة الاعتماد على السندات التجارية إلى رفع تكاليف الخدمات، مما أدى إلى تحويل الأموال التي يمكن إنفاقها على طرق أو مدارس جديدة. تنفق نيجيريا، أكبر منتج للنفط في القارة، نفس المبلغ كل عام على سداد الديون التي تنفقها على البنية التحتية.

وترفع بلدان مثل جنوب إفريقيا، الاقتصاد الأكثر تصنيعا في القارة، مستويات الديون ، وقد أصدرت هذا العام أكبر إصدار لسنداتها في أوروبا حتى الآن للمساعدة في سد العجز المتزايد في الميزانية مع تباطؤ النمو الاقتصادي وأجور وعمليات إنقاذ القطاع العام لشركات الموارد الحكومية.

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