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طفل صيني يعلّم الصغار والكبار البرمجة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:16 م بتوقيت مسقط

طفل صيني يعلّم الصغار والكبار البرمجة

 

بكين- أ.ف.ب

بقميص أحمر ونظارات سوداء، يتصل طفل صيني في الثامنة من العمر بحاسوبه خلال حصة إلكترونية للبرمجة المعلوماتية... لكنه ليس تلميذا بل هو المدرّس.

وقد أطلق هذا الفتى الذي يحمل اسم فيتا، في أغسطس قناته الخاصة لتعليم البرمجة المعلوماتية على موقع "بيليبيلي" الصيني للفيديوهات عبر الإنترنت. وبات يتابعه أكثر من 60 ألف مستخدم للإنترنت كما أن فيديوهاته جمعت أكثر من مليون مشاهَدة. ويقول الطفل "البرمجة ليست بالأمر البسيط لكنها ليست تعجيزية كذلك. على الأقل هي ليست بالتعقيد الذي يظنه البعض". هذا الفتى المتحدر من شنغهاي هو واحد من الصغار الصينيين الذين يتعلمون الترميز المعلوماتي حتى قبل دخول المدرسة الابتدائية. ويبدي أهل هؤلاء الأطفال قناعة بأنَّ هذه الدروس تحمل منفعة كبرى لمستقبل أبنائهم نظرًا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بكين للتكنولوجيا. وعلى الإنترنت، "تلامذة" فيتا هم بأكثريتهم أطفال يكبرونه في السن مع بعض الشباب البالغين حتى. ويشرح الطفل لهؤلاء أسرار تطبيق للبرمجة المعلوماتية مطور من "آبل" يحمل اسم "سويفت بلايغراوندز".

ويتعمد الطفل أحياناً ارتكاب أخطاء لتسليط الضوء على أكثر الأخطاء شيوعًا في هذا المجال.

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