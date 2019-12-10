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مكتبة السندباد المتنقلة تواصل جولاتها في ولايات جنوب الشرقية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

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صور- بثينة الفورية

انطلقت، أمس الثلاثاء، أولى جولات مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال لولايات محافظة جنوب الشرقية، وبرعاية الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو"، حيث حطت رحالها في مدرسة صور الخاصة وبمشاركة واسعة من طلاب مدرسة بحر المعرفة للتعليم الأساسي، ومدرسة الشيخ بلعرب بن مانع للتعليم الأساسي، وذلك لإتاحة الفرصة للأطفال للاطلاع على ما تحتويه المكتبة من كنوز معرفية وكتب متنوعة، وحضور الجلسات القرائية التي ينظمها فريق المكتبة.

وتستكمل مكتبة السندباد جولاتها اليوم في مدرسة منبع الخير لتضم أطفال ولاية الكامل والوافي في اليوم الأربعاء، وتختتم هذه الزيارات غدًا الخميس، في مدرسة الشيم للتعليم الأساسي لتضم أطفال جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن.

ويُشار إلى أنَّ مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال، مبادرة معرفية أطلقتها مؤسسة "الرؤيا" للصحافة والنشر؛ بهدف نشر المعرفة وتعزيز ثقافة القراءة في نفوس النشء. وتقدم المكتبة خلال جولاتها بربوع السلطنة، مجموعة من الكتب الشيقة التي كتبت خصيصاً للأطفال، فضلاً عن المسابقات الترفيهية والثقافية المختلفة التي تصاحب المكتبة، والهدايا التذكارية.

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