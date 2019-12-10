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اللجنة الصحية بالرستاق تنظم سوقًا توعوياً عن أضرار المخدرات

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

اللجنة الصحية بالرستاق تنظم سوقًا توعوياً عن أضرار المخدرات

الرستاق - طالب المقبالي

 

افتتحت اللجنة الصحية بولاية الرستاق، السوق التوعوي بأضرار ومخاطر المخدرات، وذلك بقاعة جمعية المرأة العمانية بولاية الرستاق، برعاية الشيخ أحمد بن علي الشحي نائب والي الرستاق.

تضمّنت الفعالية استعراضاً لفيلم قصير من تنفيذ فرقة شباب مسرح عمان يحكي عن مخاطر المخدرات وتعامل الناس مع المدمن المتعافي، كما قدمت براعم مدرسة جمعية المرأة أوبريت السلامة.

من جانبه تحدث مشرف الخدمات الصحية بالرستاق علي السعدي، عن جهود اللجنة الصحية في المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وحملة معاً لصد المخدرات.

بعدها تجول راعي الحفل والحضور في أركان السوق التعريفي الذي شاركت فيه شرطة عمان السلطانية وإدارة حماية المستهلك بالرستاق وبلدية الرستاق، وعدد من المؤسسات الأخرى، كما تضمن الحفل إطلاق تعويذة الحملة، والشخصية المتنقلة سالم وعوافي؛ وهما شخصيتان لجد وحفيدته يبثان رسائل كوميدية معبرة عن خطر الإدمان.

 

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