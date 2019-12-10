معهد "تكاتف بتروفاك عمان" يحتفى بمرور عام من التميز التقني الملهم في السلطنة

مسقط -الرؤية

احتفـى معهـد تكاتـف بتروفـاك عمـان -الـذي يعتبـر أول معهـد للتدريـب المهنـي بالمسـتوى ٣ فـي الســلطنة- بمــرور عــام كامــل مــن الريــادة التــي بوأتــه مكانــة مرموقــة كمركــز تميــز فنــي ومهنــي لقطــاع الطاقــة فــي السلطنة.

بهـذه المناسـبة أقيـمت احتفاليـة فـي مقـر المعهـد بمحافظـة مسـقط، حيـث رحـب جليـن هاردنـج، المديـر العـام للمعهـد براعـي الحفـل سـعادة سـالم بـن ناصر العوفـي، وكيـل وزارة النفـط والغـاز، والضيـوف أصحـاب الشـأن، وعــدد مــن قيــادات القطــاع، والموظفيــن والطلبــة، واســتعرض للضيــوف إنجــازات المعهــد خــلال العــام الأول، وأشــاد بالمساهمات القيمة التي شاركت بها كل الأطراف المعنية.

وتـدرب حوالـي ٤٠٠ طالـب وطالبـة فـي المعهـد خـلال العـام الأول، مدعوميـن مـن قبـل شركات النفـط والغـاز الرائـدة فـي ّ السـلطنة. وخـلال الحفـل مثـل رئيـس نـادي "الخطابـة الطلابيـة" زمـلاءه المتدربيـن، واسـتعرض رؤيتهـم حـول أهـم المهـارات

التــي تحتاجهــا الشركات العاملــة فــي قطــاع النفــط والغــاز. وبعدهــا قــام الطلبــة القائميــن علــى تشــغيل محطــة محــاكاة معالجــة الهيدروكربــون بالمعهــد بتقديــم عــرض حــي لـ"حالــة طــوارئ"، فــي حيــن عبــر بعــض الطلبــة عــن مشــاعر الامتنــان للشركات التي ساهمت في رعاية تدريبهم بالمعهد، والتي ستحتضنهم كموظفين بعد تخرجهم من البرنامج التدريبي.

وافتتـح معهـد تكاتـف بتروفـاك عمـان أبوابـه كمشروع مشـترك بيـن شركتي تكاتـف وبتروفـاك فـي عـام ٢٠١٨م، ليقـدم تدريبـا مهنيـاً قائمـاً علـى التجربـة ومحـاكاة الواقـع بأعلـى المعاييـر الدوليـة، وبمسـارات تدريبيـة معتمـدة عالميـا؛ إذ يسـاهم المعهـد فـي تدريـب الجيـل الصاعـد مـن الكـوادر الفنيـة العمانيـة الجديـدة فـي قطـاع الطاقـة، عـلاوة علـى مسـاهمته فـي الارتقـاء بمهارات الكوادر العاملة حالياُ ّ ًفي القطاع.

ووضـع المعهـد بصمـة معياريـة ونموذجـاُ يحتـذى بـه فـي قطـاع النفـط والغـاز بالسـلطنة مـن خـلال توفيـره للتدريـب بأعلى المعايير العالمية أكثر من ٤٠٠ شاب وشابة عمانيين على يد تسع شركات راعية.

حظـي ضيـوف الحفـل كذلـك علـى فرصـة لأخـذ جولـة فـي مرافـق المعهـد للتعـرف علـى منهجيـة التدريـب الفريـدة، والتـي تقـوم علـى محـاكاة الواقـع بـكل تفاصيلـه فـي بيئـة آمنـة، حيـث تضمنـت الجولـة رؤيـة محطـات المعالجـة الأربـع -المصممـة ّ علـى يـد شركة بتروفـاك- والتـي تعمـل بشـكل حـي وتحاكـي عمـل محطـات الهيدروكربـون التـي قـد يصادفهـا المتـدرب بعـد تخرجــه فــي ميــدان العمــل. وبتدريبهــم فــي هــذه المحطــات، يحظــى الطلبــة علــى فرصــة تجربــة العمــل الفعلــي، وعيــش واقـع العمـل الميدانـي فـي بيئـة آمنـة خاليـة مـن المخاطـر التـي قـد يواجهونهـا فـي مواقـع العمـل. كمـا تعـرّف الضيـوفُ علـى التقنيـات الرقميـة التـي يوظفهـا معهـد تكاتـف بتروفـاك عمـان، مثـل تقنيـات الواقـع المعـزز والتعلـم الرقمـي، والتـي من شأنها تشريع عملية التعلم وتأهيل الطلبة للانخراط في سوق العمل بكل ثقة واستقلالية.

وفــي كلمتــه خــلال الحفــل، قــال مديــر عــام معهــد تكاتــف بتروفــاك ع ُ مــان، جليــن هاردنــج: "كونــه المعهــد العمانــي الأول بالمســتوى الثالــث، وواحــد مــن المعاهــد القلائــل علــى مســتوى العالــم التــي تقــدم مؤهــل الدبلــوم المهنــي الوطنــي بالمســتوى الثالــث المعتــرف بــه دوليــاً، نحــن فخــورون بمســاهمتنا فــي دعــم التــزام مؤسســات القطــاع الخــاص بالقيمــة ُ المحليـة المضافـة مـن خـلال دعـم تطويـر وتأهيـل الكـوادر العمانيـة العاملـة فـي قطـاع الطاقـة، وفخـورون بالإنجازات التـي تحققــت علــى مــدى الأشهر الاثنــي عشر الماضيــة. ولا شــك بــأن نجــاح رحلتنــا هــذه لــم يكــن ليتحقــق لــولا التكاتــف الــذي شــهدناه مــع شركاءنا، والدعــم الــذي حظينــا بــه مــن مؤسســات القطــاع، والجهــود المتفانيــة لطلبتنــا، والالتــزام والعمــل الــدؤوب الــذي رأينــاه مــن فريــق العمــل المكــون مــن ٥٠ موظفــا وخبيــراً. ونحــن علــى أعتــاب دخــول عــام جديــد مــن عمــر المعهــد، نفخــر بتأسيســنا مركــزاً للتميــز القائــم علــى أحــدث المناهــج التعليميــة المدمجــة، والتــي تؤهــل الكــوادر المحليــة الصاعـدة لبيئـة عمـل مسـتقبلية ترتكـز علـى التكنولوجيـا الرقميـة. كمـا نتطلـع إلـى المرحلـة المقبلـة بعـزم أكبـر للبنـاء علـى ما تحقق".