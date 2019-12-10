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بالتعاون مع "بهوان لتقنية المعلومات"

"داتا تو كلاود" تطلق الخدمات الأمنية المُدارة للشركات

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:32 م بتوقيت مسقط

"داتا تو كلاود" تطلق الخدمات الأمنية المُدارة للشركات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أطلقت شركة data2cloud، إحدى الشركات التابعة لـ Ooredoo، الخدمات الأمنية المدارة رسميًا في مسقط لتأمين بيانات عملائها بموثوقية عالية داخل السلطنة، وتوفير خدمات الحماية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وبالتعاون مع شركة بهوان لتقنية المعلومات، سيتيح المركز للمستخدمين حماية للبيانات المادية والافتراضية والسحابية بشكل استباقي، فضلاً عن إمكانية حماية البيانات في أي مكان في السلطنة.

 وقال منذر بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لـ data2cloud: يأتي تدشيننا للمركز الجديد كخطوة مهمة في إطار التزامنا بتوسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة، حيث يوفر تأمين بيانات عملائنا في جميع أنحاء السلطنة، وتخزينها واستضافتها محلياً، فضلاً عن إمكانية الوصول إليها في أقل وقت ممكن. ويتمحور هدفنا حول تزويد الحكومات والمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها بحلول تساهم في تعزيز الربحية والإنتاجية وتوفر الحماية اللازمة لبنيتهم الأساسية من الهجمات الإلكترونية المتزايدة.

وقال أنيل كومار، المدير العام لشركة بهوان لتقنية المعلومات: عبر الاستفادة من البنية الأساسية الموثوقة وخبرة بهوان لتقنية المعلومات الممتدة، تقدم data2cloud قائمة متكاملة من الخدمات والحلول لتأمين البيانات محليًا، ونتطلع لأن تستفيد الشركات والمؤسسات من هذه الخدمات السحابية المتطورة نظراً لما لها من دورٍ أساسيٍ في تطور أعمالها وضمان أمن بياناتها وربحيتها وإمكانية الوصول إليها في كل الأوقات.

ومنذ تدشينها في 2015، تسعى data2cloud لخدمة المؤسسات بمختلف أحجامها من خلال توفير حلول سحابية متطورة مع مجموعة حلول البريد الإلكتروني المتكاملة وتخزين البيانات والتي تتماشى مع المعايير الدولية. وعبر الاستفادة من بنيتها الأساسية عالية المستوى، ستتمكن الشركة من تعزيز أعمال الشركات وعمليات الحوسبة السحابية حيث توفر لهم خيارات دفع مرنة تعتمد على استهلاكهم الفعلي وفقاً لاتفاقية مستوى خدمة عالمي.

وتوفر شركة data2cloud مجموعة من المنتجات وخدمات الحوسبة السحابية تضم البنية الأساسية وحفظ البيانات احتياطياً والمُراقبة والمتابعة والأمن وإدارة الحوسبة السحابية وحلول البريد الإلكتروني المُتكامل وخدمات التعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ولدى الشركة ثلاثة مراكز للبيانات في كل من محافظة الباطنة ومنطقتي بوشر والرسيل.

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