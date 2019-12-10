نيابة عن جلالة السلطان.. السيّد فهد يترأس وفد السلطنة في "القمة الخليجية" بالرياض

◄ الزياني: "القمة" تحفل بالقرارات الفاعلة لتحقيق التضامن والتكامل

مسقط - العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه - يغادر البلاد اليوم صاحب السمو السيّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد في الرياض اليوم.

وتحرص السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- دائما على دعم مسيرة التعاون الخليجي من أجل أن تحقق دول المجلس ما تصبو إليه شعوبها من تقدم ورفعة. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، كما يضم الوفد الرسمي عددا من المسؤولين في الحكومة.

إلى ذلك، أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون أنّ القمة الخليجية المقررة اليوم ستكون بناءة وحافلة بالقرارات الفاعلة التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون، وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل.

وعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس اجتماعهم التحضيري لأعمال القمة الخليجية الـ40 التي ستعقد اليوم بالرياض.

وترأس وفد السلطنة للاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. وبحث المجلس الوزاري الخليجي العديد من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، كما تدارس الوزراء التطورات السياسية والإقليمية والدولية والأوضاع في المنطقة.