"فايننشال تايمز": شركات التكنولوجيا تخشى استحالة تفادي تداعيات "بريكست"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن رئيس أكبر شركات التكنولوجيا في الهند إن عدم اليقين بشأن كيفية وتوقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يجعل التخطيط لعواقبه شبه مستحيل.

وأشار راجيش جوبيناثان الرئيس التنفيذي لشركة تاتا للخدمات الاستشارية، إلى أن التخطيط أصبح مهمة شبه مستحيلة. وواصل حديثه قائلا "إذا كان أداء الاقتصاد البريطاني سيئًا، فهذا يمثل 15% من أعمالنا".

وأثبت بريكست وجود إشكالية كبيرة بالنسبة لمجموعات تكنولوجيا المعلومات الهندية الكبيرة مثل "تي سي إس"، التي تعد المملكة المتحدة سوقًا مهمًا لها. وتحقق المجموعة 20 مليار دولار إيرادات سنوية وتوظف أكثر من 400000 موظف. ومن بين عملائها في المملكة المتحدة رولز رويس وماركس وسبنسر.

وقال محللون إن السنوات الثلاث من عدم اليقين منذ تصويت المملكة المتحدة للمغادرة في عام 2016 جعلت العملاء الدوليين يترددون في توقيع عقود جديدة مع جهات خارجية حتى يصبحوا واضحين حول كيفية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على عملياتهم في المملكة المتحدة. ويتوقعون أن تؤدي معنويات الشركات والمستهلكين الأضعف في بريطانيا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في أوروبا، إلى تفاقم التباطؤ في صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند.

ويتسبب بريكست أيضًا في مخاطر على مجموعة شركات تاتا الأوسع نطاقًا، والتي أصبحت واحدة من أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في المملكة المتحدة من خلال ملكيتها لماركات مثل جاكوار لاند روفر وشاي تتلي و تاتا ستيل.

ومع ذلك، قال جوبيناثان إن التأثير المباشر لبريكست على عمليات "تي سي إس" سيتم احتوائه بسبب التداخل المحدود بين الشركات البريطانية والمملكة المتحدة في أوروبا. وقال إن الشركة قد تضطر إلى نقل حوالي 1000 موظف، مما قد يضيف تكاليف بشكل مؤقت، لكن هذا سيكون سهل الإدارة.

وعلى الرغم من عدم الوضوح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال جوبيناثان إن الشركة تواصل الكفاح من أجل الأعمال التجارية في المملكة المتحدة. وأوضح قائلا "لم يتوقف الأمر".