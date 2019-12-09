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«كل شئ أو لا شئ».. حكايات كرة القدم وأحلام غرف الملابس كتاب جديد لمحمد البرمي

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:43 م بتوقيت مسقط

«كل شئ أو لا شئ».. حكايات كرة القدم وأحلام غرف الملابس كتاب جديد لمحمد البرمي

الرؤية - خاص
كرة القدم.. حكايات طازجة تصلح للسينما والأدب".. من هنا ينطلق الكاتب الصحفي محمد البرمي رحلته في عالم الكتابة عن الساحرة المستديرة بأسلوب أدبي، ممتزج بكرة القدم.

ويرصد محمد البرمي في كتابة "كل شئ أو لا شئ»- كرة القدم وأحلام غرف الملابس" الصادر عن دار نشر "أوراق" تحديات اللاعبين ورحلته للنجومية وكتابة تاريخ لأنفسهم، بعد معاناة وظروف قاسية واجهوها، فالجمهور يهتم فقط بالهدف حين يحرز وباللاعب حين يصبح الأفضل في العالم لكن قبل هذا هنالك رحلة كبيرة من الصبر والكفاح.

وقال محمد البرمي، إن البعض ينظر لكرة القدم على إنها مجرد لعبة 90 دقيقه يمارسها 22 لاعب، لكن ذلك اختصار مخل بقيمتها، فكرة القدم مساحة كبيرة من الصراعات، والمشاعر الإنسانية المتضاربة، الحب والكرة، والصعود إلى المجد والسقوط، هؤلاء اللاعبين ورائهم قصص كثيرة من الكفاح والصبر.
وأضاف البرمي، لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم وأحد أساطير ريال مدريد هربت به عائلته من الحروب، وجورج ويا عانى من الحروب في ليبرليا والكاميرون فانتقلت إلى فرنسا وأصبح أفضل لاعب في العالم والأن رئيساً لبلاده، والمزيد من اللاعبين قصص كبيرة وكفاح استحقوا عليه تحقيق المجد.

محمد البرمي صحفي مصري عمل بعدة جرائد  وقنوات مصرية منها التحرير وفيتو والمصري اليوم والمحور وسي بي سي، ويعمل حالياً بجريدة "الرؤية" العمانية.

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