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ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لـ "الزبير"

تكريم الفائزين بالمحطة الرابعة من بطولة ميتسوبيشي لكرة اليد

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:38 م بتوقيت مسقط

تكريم الفائزين بالمحطة الرابعة من بطولة ميتسوبيشي لكرة اليد

البريمي – الرؤية

 

اختتمت المحطة الرابعة من بطولة ميتسوبيشي المدرسية الخامسة لكرة اليد في المجمع الرياضي بولاية البريمي. وشهدت منافسة قوية بين المدارس الأربع المشاركة، وجاء في المركز الأول مدرسة أجيال عمان وفي المركز الثاني مدرسة أم ذر الغفاري وجاءت مدرسة المجد في الثالث وفي المركز الرابع جاءت مدرسة وادي الحيول. وبلغ عدد الطلاب المشاركين 44 طالبًا من صفوف المرحلة الأولى بواقع 12 طالبًا لكل مدرسة. وأدار المباريات نخبة من الحكام المعتمدين من قبل الاتحاد العماني لكرة اليد.

وقال الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد: ساهمت بطولة ميتسوبيشي المدرسية في نشر لعبة كرة اليد في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، حتى أصبحت من الألعاب التي يمارسها النشء في أوقات فراغهم مما ساهم في ارتفاع أعداد ممارسي هذه اللعبة، مشيرا إلى أنّ هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دعم المجتمع المحلي، حيث شهدت البطولة الخامسة نجاحًا كبيرًا ومستوى تنافسيًا أكبر بين المدارس المشاركة والتي أظهرت حجم الاستعداد لهذه البطولة من قبل المدارس.

ومن جانبه قال فيصل بن علي المنذري إنّ البطولة تساهم في تعزيز الجانب الرياضي في حياة النشء وتعلمهم مجموعة من القيم ومن أهمّها العمل الجماعي والانضباط وإدارة الوقت والمنافسة الشريفة وغيرها، معبرًا عن سعادته بالنتائج التي حققتها البطولة من حيث الإقبال من المدارس أو مستوى اللعب والمنافسة.

ويأتي تنظيم البطولة من قبل مؤسسة الزبير ممثلة بالشركة العامة للسيارات الوكيل الرسمي لميتسوبيشي في السلطنة وإحدى شركات مؤسسة الزبير للسيارات بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة اليد بناء على اتفاقية الدعم والتبني التي وقعت عام 2015، في إطار استراتيجة مؤسسة الزبير في مجال المسؤولية المجتمعية الرامية إلى تعزيز شراكتها مع القطاع العام والخاص في خدمة الجتمع بهدف تشجيع الحراك الرياضي في السلطنة، وتنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لتوفير الدعم للشباب لاستثمار طاقاتهم في عالم الرياضة.

وتعد مؤسسة الزبير من المؤسسات الرائدة في مجال دعم ورعاية النشاط الرياضي في السلطنة مع التركيز على تنمية المواهب الشابة وتطوير قدراتها والذي ينعكس بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع.

 

 

 

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