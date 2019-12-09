"عمومية النهضة للخدمات" تُعيد هيكلة رأس مال الشركة

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة شركة النهضة للخدمات اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور عدد كبير من المساهمين في قاعة اجتماعات الهيئة العامة لسوق المال.

وحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة سمير فانسي ونائب رئيس مجلس الإدارة علي حسن سليمان وعضو مجلس الإدارة سندر جورج ومانيش دوشي، إلى جانب ستيفن توماس، المدير التنفيذي للشركة وفيشال غوينكا، الرئيس المالي للشركة.

وقد عُقد الاجتماع لدراسة إعادة هيكلة رأسمال الشركة والموافقة عليه من قِبل المساهمين، حيث سيكون رأس مال الشركة بعد إعادة الهيكلة 23,641,000 ريال عماني، وستعود الشركة بعدها لتوزيع الأرباح على المساهمين. وأثمر اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن موافقة المساهمين بالإجماع على إعادة هيكلة رأس مال الشركة.