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بعد نجاح تطبيق خدمة الاكتتاب الإلكتروني

"مسقط للمقاصة": تطبيقات الهواتف اختيار أول للمستثمر العماني

الإثنين 09 ديسمبر 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

"مسقط للمقاصة": تطبيقات الهواتف اختيار أول للمستثمر العماني

 

مسقط - الرؤية

دشنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع خدمة الاكتتابات الإلكترونية، المدعومة بتوفير الخدمات والقنوات الإلكترونية من قبل بنوك الاكتتاب العاملة بالسلطنة. وقد بدأ تنفيذ النظام الجديد من قبل شركة (Atos) الفرنسية الشركة المزودة للنظام الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع لأول مرة في أبريل الماضي؛ تزامنا مع اكتتاب الحزمة الثانية من صكوك ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتم التطبيق الفعلي للنظام على الشركات المساهمة العامة للاكتتاب الأخير لشركة مسندم للطاقة والتي تم إدراجها مؤخرا بسوق مسقط للأوراق المالية.

وقال هيثم بن سالم بن يوسف السالمي المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع إنّ التطبيق الأولى للنظام خلال اكتتاب صكوك ميثاق للصيرفة الإسلامية روعي فيه توفير بعض المنصات الإلكترونية من قبل بنوك الاكتتاب وإمكانية قبول طلبات الاكتتاب حسب الطرق التقليدية المطبقة سابقا لتجربة النظام وتهيئه المساهمين وتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية المتاحة. وقد تمّ توفير البدائل كما تمت الإشارة إليه لضمان سير العمل حسب الخطط الموضوعة، وتمّت تجربة عمليات ربط بنوك الاكتتاب ومدير الإصدار مع الشركة وكانت عملية الاكتتاب وعملية تحويل الأموال إلى غيرها من خصائص الاكتتاب الإلكتروني قد تمت بكل سهولة ومرونة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمشروع.

وقال السالمي: خلال اكتتاب شركة مسندم للطاقة وفرنا جميع الحزم المتاحة للاكتتاب الإلكتروني وتم الربط مع جميع بنوك الاكتتاب حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وتمّ تجنب التعامل بالإجراءات التقليدية المعمول بها سابقا خلال الاكتتابات عبر استخدام استمارة الاكتتابات الإلكترونية التي تمّ توفيرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة، إلى جانب توفير هذه الخدمة والخصائص الأخرى عبر منصات بنوك الاكتتاب التي تم توفيرها لعملاء تلك البنوك.

وأشار السالمي إلى أنّ اكتتاب شركة مسندم للطاقة أثبت مدى وعي المستثمر العماني باستخدام القنوات الإلكترونية وهو ما أظهرته نتائج الاكتتاب التي سجلت ما نسبته 41 % من طلبات الاكتتاب عبر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للقنوات الموفرة من قبل بنوك الاكتتاب، لافتا إلى أن 37 % من طلبات الاكتتاب كانت من خلال استخدام الاستمارة الذكية التي تم توفيرها عبر الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وأشاد السالمي بالدور الريادي للهيئة العامة لسوق المال في تنظيم عملية الاكتتابات الأولية وإسناد الهيئة للشركة في توفير البنية التحتية اللازمة لتوفير القنوات الإلكترونية للاكتتابات الأولية وتمكين الشركة من رد الأموال الفائضة، مباشرة إلى الحسابات البنكية للمساهمين المسجلة بسجلات الشركة والذي تم خلال فترة زمنية قصيرة بعد اعتماد الهيئة العامة لسوق المال نسب التخصيص لاكتتاب شركة مسندم للطاقة.

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