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الحائز على 22 من جوائز الغرامي

الأسطورة الحيّة "تشك كوريا" في دار الأوبرا السلطانيّة

الإثنين 09 ديسمبر 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

الأسطورة الحيّة "تشك كوريا" في دار الأوبرا السلطانيّة

 

 

سيقدّم الموسيقار الأمريكي مختارات بدءًا من أغاني الجاز إلى الموسيقى الكلاسيكية

مسقط- الرؤية

تستضيف دار الأوبرا السلطانية مسقط، واحدًا من أكبر العازفين في العالم هو الفنان الأمريكي، وعازف البيانو، والكيبورد والملحن الشهير تشك كوريا الذي وصفه نقّاد الفن بـ"الأسطورة الحية"، وسيستمتع جمهور دار الأوبرا السلطانيّة مسقط بالعرض يومي الخميس، والجمعة الموافقين12، و13 ديسمبر 2019م الساعة 7:00 مساء.

ويعتبر الموسيقار الأمريكي تشك كوريا أحد أبرز العازفين في العالم، فشهد ثلاثة وستين ترشيحاً لجوائز الغرامي مع فوزه باثنين وعشرين منها على موهبته، وهذا منجز كبير، لم يأت إلّا عن جهد، وهو نتاج رحلة طويلة مع الموسيقى، والمحافل الدوليّة التي أطرب جمهورها في مناطق مختلفة من العالم بموسيقاه التي تدخل القلب مباشرة، وتخاطب الحسّ الإنساني، ترتقي بالنفس، وتفتح مناطق غير مأهولة في المخيلة.

وتعتبر العديد من مؤلفاته من أجود موسيقى الجاز، ومنها: "ويندوز"، و "500 مايلز هاي"، و"لا فييستا"، و"إسبانيا"، وقد شارك تشك كوريا في إنشاء حركة دمج الجاز الحيوية مع أعضاء فرقة مايلز ديفيس بأواخر فترة الستينيات، وسيقدّم تشك كوريا، مختارات من أغاني الجاز الشهيرة، والموسيقى الكلاسيكية مثل: الرابسودية الزرقاء لغيرشوين إضافة لمؤلفاته  الخاصة، ويزدان الحفل  جمالا، وبهجة بقيادة الموسيقار إيون مارين.

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