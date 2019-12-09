طرازات "مرسيدس - بنز عُمان" بأسعار خاصة حتى 26 ديسمبر

مسقط - الرؤية

يمتد عرض "مرسيدس - بنز عُمان" احتفالا بالعيد الوطني المجيد على تشكيلة كاملة من سيارات الركاب والدفع الرباعي حتى 26 ديسمبر، ويتضمن باقة خدمة لمدة 3 سنوات أو 45,000 كم، وضمان غير محدود المسافة لـ 3 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لـ 3 سنوات، وتسجيل مجاني للعام الأول.

وقال لورنس جود، الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز عُمان: إن العيد الوطني المجيد أبرز المناسبات التي ننتظرها كل عام لنحتفل مع عملائنا ونقدم لهم عروضا متنوعة ومبتكرة تثري تجربتهم وتجعل منها ذكرى لا تُنسى. وليتمكن المزيد من محبينا من الانضمام إلى أسرة مرسيدس - بنز، قمنا بتمديد عرض العيد الوطني حتى نهاية شهر ديسمبر ليستمتعوا معنا بمستوى جديد من الفخامة والتقنيات المتقدمة مع التميز في خدمة ما بعد البيع.

ومن خلال عروضها الحصرية وابتكاراتها المتقدمة، تواصل مرسيدس - بنز عُمان إرساء معاييرٍ جديدة في مفاهيم الجودة وخدمة العلامة بالسلطنة. ويضم العرض تشكيلة نجماتها الكاملة المتوفرة في معرضها من سيارات الركاب والدفع الرباعي بما في ذلك أيقونة السيدان الجديدة المدمجة والشبابية من الفئة A ابتداءً من 14,495 ريال عُماني، ونجمة السيدان من الفئة C ابتداءً من 18,995 ريال عُماني، والذكية من الفئة E سيدان ابتداءً من 23,995 ريال عُماني. أما عشاق سيارات الدفع الرباعي، فتقدم لهم مرسيدس - بنز عُمان سيارتها الأنيقة من الفئة GLE والمجهزة بنظام التعليق النشط (E-ACTIVE BODY CONTROL) المبتكر والتي تتميز برحابة مقصورتها الداخلية وبنظامها المعلوماتي والترفيهي الرائع (infotainment).

وتتوفر نجمة الدفع الرباعي المتألقة الجديدة من الفئة GLC ابتداءً من 20,995 ريال عُماني والتي تدمج بين قوة الأداء ومزايا الأداء الرائع على الطرق الوعرة، إضافة إلى الرحابة والراحة المطلقة. أما الباحثون عن كل ما هو فريد، فيمكنهم اقتناء أيقونة الكوبيه الجديدة من فئة GLC ابتداءً من 25,795 ريال عُماني والتي تلفت الأنظار بتصميمها الرياضي الرائع وبأعلى مزايا السلامة المتقدمة والكفاءة غير المسبوقة. ومن خلال هذا العرض الرائع، تؤكد مرسيدس - بنز عُمان مجدداً التزامها بإثراء تجربة عشاق الفخامة بالأفضل ولا شيء سواه.