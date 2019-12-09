"عُمان للمؤتمرات والمعارض" يُصنّف "أفضل مركز جديد" ضمن "جوائز السفر العالمية"

مسقط – الرؤية

حصد مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض جائزة "أفضل مركز جديد للمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم" خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2019، بالتزامن مع جاهزية مرافقه المتنوعة لرفد قطاع المؤتمرات والمعارض في السلطنة.

وجاءت الجائزة لتثبت المكانة التي يحظى بها المركز الذي طورته مجموعة عُمران، الذراع الحكومية التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، وفق أعلى المقاييس العالمية كواجهة مرموقة للسلطنة في قطاع المؤتمرات والمعارض على المستوى الإقليمي والدولي. وتعد جوائز السفر العالمية واحدة من التكريمات البارزة التي تسعى إلى اختيار أفضل جهات السياحة والسفر والضيافة من مختلف أنحاء العالم عبر التصويت المباشر من قبل الخبراء في عالم السفر والسياحة والعملاء، والذين اختاروا المركز من بين ست جهات عالمية مرشحة للفوز بهذا اللقب.

وعن الفوز، قال سعيد بن سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض: جاء فوزنا بهذه الجائزة الدولية تقديرا لإنجازاتنا التي تحققت نتيجة لتفاني وجهود فريق عملنا ليصل المركز خلال فترة قصيرة إلى مستواه اليوم من التميز. ويعكس هذا النجاح الرؤية الثاقبة لمجموعة عُمران كذراع تنفيذي تنموي فاعل للنهوض بالقطاع السياحي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان إقليمياً وعالمياً عبر تصميم المركز وتطويره بأحدث التقنيات العصرية. وقد أثبت مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وبكل جدارة، إمكانياته الضخمة في صناعة مُستقبل الفعاليات والأعمال في السلطنة من خلال موقعه المميز الذي يعكس جمال الطبيعة العُمانية، ومستوى كرم الضيافة، ومرافقه الأحدث من نوعها. وسنُواصل تركيزنا لتقديم خدمات فائقة الجودة لوضع السلطنة على خارطة أهم الوجهات المنظمة للفعاليات في العالم.

ومع صالات معرض خالية من الأعمدة بمساحة 000,22 متر مربع وقاعتين تم تهيئتهما لاستضافة مختلف الفعاليات الضخمة و19 قاعة منفصلة للاجتماعات، استطاع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض منذ تدشين المرحلة الأولى المتمثلة في مرافق مركز المعارض والمساحات والقاعات المكملة له، أن يسهم في الترويج للسلطنة كوجهة مثالية لاستضافة المعارض الدولية. ومع اكتمال مسرح مدينة العرفان الذي اُستلهم تصميمه من وردة السلطان قابوس، سيكون المركز أيقونة بارزة في المشهد الحضري للسلطنة حيث سيعزز حركة الأعمال ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر جذب المواهب المحلية وتطويرها، فضلاً عن دعم برامج حماية الموارد الطبيعية، وزيادة مستوى الوعي حول مبادرات الاستدامة.

وبحضور المئات من ممثلي شركات الطيران والفنادق والشركات السياحية العالمية، استضافت السلطنة حفل توزيع الجوائز في نسخته السادسة والعشرين في دار الأوبرا السلطانية مسقط لتكريم الرائدين في هذا القطاع. وقد حصدت 16 جائزة كبرى من أصل 144 جائزة، تألقت فيها مطارات عُمان بثلاث جوائز بما في ذلك جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" و"أفضل مشغل للمطارات"، وعدد من الجوائز فازت بها مختلف المؤسسات من قطاعات السياحة والسفر والضيافة، مؤكدةً مكانة عُمان كالوجهة الأولى للمسافرين من رجال الأعمال والسياح حول العالم.

وعلى بعد 10 دقائق فقط من مطار مسقط الدولي، يقع مركز عُمان للمُؤتمرات والمعارض ضمن منطقة متكاملة من المرافق المصاحبة مما يجعله الموقع المثالي لاستضافة العديد من الفعاليات الضخمة خلال الفترة المُقبلة بما في ذلك المؤتمر العالمي الأربعين للعظام ومؤتمر الكلية الملكية لأطباء النساء والولادة والمؤتمر العالمي للسرطان والمؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020، وغيرها من الفعاليات الدولية البارزة.